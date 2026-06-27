- Estas son las marcas de carros con menos falla según importante estudio, algunas están en Colombia

Toyota, Kia, Chevrolet y Nissan aparecen entre las marcas mejor calificadas en uno de los estudios de confiabilidad más importantes de la industria automotriz

Comprar un carro ya no depende únicamente del diseño, la potencia o el precio. Para muchos conductores, la verdadera diferencia aparece con el paso de los años, cuando empiezan a surgir las primeras visitas inesperadas al taller. Por eso, hoy las marcas automotrices no solo compiten por ofrecer más tecnología, comodidad o asistentes de conducción, sino también por demostrar que sus vehículos son capaces de resistir el uso diario con la menor cantidad de inconvenientes posibles.

Precisamente esa fue la pregunta que buscó responder el más reciente Vehicle Dependability Study, elaborado por J.D. Power, uno de los estudios de confiabilidad más reconocidos de la industria automotriz. Para esta edición fueron consultados propietarios de vehículos modelo 2023 en Estados Unidos, quienes reportaron los problemas que habían experimentado durante los primeros años de uso de sus automóviles.

La medición utiliza un indicador conocido como PP100 (Problems Per 100 Vehicles), que refleja cuántos inconvenientes registran, en promedio, 100 vehículos de una misma marca. Entre menor sea la cifra, mayor es la confiabilidad. El resultado dejó como protagonistas a varias marcas que también tienen presencia en Colombia y que, de una u otra forma, sirven como referencia para quienes buscan un carro con menos probabilidades de presentar fallas.

Las marcas de carros con menos fallas, según el estudio de J.D. Power

El primer lugar volvió a quedar en manos de Lexus, la división de lujo de Toyota. Aunque su presencia en Colombia es limitada, la marca japonesa confirmó su dominio al ocupar el primer puesto por cuarto año consecutivo. Registró 151 problemas por cada 100 vehículos, consolidándose como la firma más confiable del estudio.

El segundo lugar fue para Buick, perteneciente al grupo General Motors. Aunque prácticamente no tiene presencia en el mercado colombiano, logró mantenerse entre las mejores gracias a sus bajos índices de fallas.

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La tercera posición sí resulta mucho más cercana para los colombianos. MINI, la marca británica perteneciente al grupo BMW, alcanzó 168 problemas por cada 100 vehículos, convirtiéndose además en una de las compañías que más mejoró frente a la medición anterior.

En el cuarto lugar apareció Cadillac, otra de las marcas premium de General Motors, seguida por Chevrolet, que obtuvo 178 problemas por cada 100 vehículos y se convirtió en una de las marcas generalistas mejor ubicadas del estudio. Su presencia en Colombia y el volumen de vehículos que comercializa hacen que este resultado cobre especial importancia para quienes buscan un modelo de la firma estadounidense.

El sexto puesto fue para Subaru, con 181 problemas por cada 100 vehículos. La japonesa también fue una de las marcas que más logró reducir sus fallas frente a años anteriores, fortaleciendo su reputación por confiabilidad.

La lista continúa con Porsche, la marca deportiva del Grupo Volkswagen, que registró 182 problemas por cada 100 vehículos. Más adelante aparece Toyota, una de las marcas con mayor presencia en Colombia, con 185 inconvenientes por cada 100 automóviles.

El noveno lugar fue para Kia, una de las compañías que más vehículos vende actualmente en el país y que obtuvo 193 problemas por cada 100 unidades. El top 10 lo cerró Nissan, con 194 problemas por cada 100 vehículos, ratificando el buen momento que atraviesan varias firmas japonesas dentro del estudio.

Aunque el informe fue elaborado con vehículos comercializados en Estados Unidos y algunas referencias pueden variar frente a las que llegan al mercado colombiano, sus resultados sirven como un indicador importante sobre la calidad, durabilidad y confiabilidad que hoy ofrecen varias de las principales marcas del mundo. Un aspecto que, para muchos compradores, termina pesando tanto como el diseño, el equipamiento o incluso el precio al momento de elegir un carro nuevo.

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