- Ni las lluvias ni el orden público han logrado frenar la intensa jornada de vacunación contra aftosa en el país

Los vacunadores ya han llegado a 234.000 predios donde han vacunado más de 10 millones de animales dentro del plan que busca mantener el estatus sanitario del país ante la aftosa

En medio de los naturales inconvenientes climáticos y de orden público, el Ciclo I de vacunación de 2026 contra fiebre aftosa continúa su avance en el país y ya ha inmunizado en tres semanas consecutivas 10,1 millones de bovinos y bufalinos (10.181.660 animales) que equivalen al 34,3 % del total de la población marco.

Así lo acaba de informar el tercer avance estadístico de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) – Fondo Nacional del Ganado (FNG) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que contiene cifras preliminares sobre la marcha de la citada jornada de salud animal a lo largo y ancho del territorio nacional.

| Vea también: El nuevo logro de Colombia que le abre mercados internacionales a la ganadería del país

“La inmunización se adelanta de manera exitosa y de acuerdo con lo debidamente pronosticado”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, quien añadió que “la cadena de sanidad y de vacunación se ha efectuado sin tropiezos y con gran compromiso por parte de los productores de bovinos de Colombia”.

En medio de lluvias y sequías

“Recordar a los 700.000 ganaderos del país que la vacunación contra la fiebre aftosa es importante y trascendental para la Nación por dos razones específicas: porque permite conservar el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación y, a la vez, la seguridad alimentaria para los más de 50 millones de habitantes del país”, reiteró el alto ejecutivo.

Por su parte, José De Silvestri Pájaro, director técnico de FEDEGÁN-FNG y líder de la campaña a nivel nacional, expresó que “el ciclo ha cumplido su marcha y se desarrolla aún en medio de las dificultades propias climáticas y de orden público”.

En la zona norte y del Caribe el ciclo se ha realizado en medio de la sequía y el intenso verano, situación que se nota primordialmente en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y La Guajira.

Diversas circunstancias en todo el país

“Ello deja como consecuencia baja condición corporal de los animales por escasez extrema de pasturas lo que obliga a reprogramar zonas completas para la vacunación”, explicó.

Además, en la zona andina de Colombia y en los Llanos Orientales la vacunación tiene lugar en medio de lluvias y deslizamientos. Esto se da en Antioquia (Caucasia y Yondó), Arauca, Casanare, Boyacá, Córdoba, Meta y Guaviare.

“Los vacunadores deben hacer su labor de inmunizar los animales en medio de circunstancias como la pérdida de banca, vías intransitables, desbordamientos de caños e imposibilidad de movilizar animales para su debida inmunización”, agregó.

Así va el promedio preliminar de cobertura

El director técnico de FEDEGÁN-FNG sostuvo que, no obstante las dificultades climáticas y de orden público, la vacunación contra las enfermedades de control oficial supera el 35 % en promedio a nivel nacional.

Indicó que, contra la fiebre aftosa hasta la tercera semana y durante 21 días consecutivos -del 4 al 24 de mayo de 2026- se ha vacunado el 34,3 % y 10,1 millones de animales (9.964.451 bovinos y 217.209 búfalos).

“Los departamentos con mayor cobertura preliminar son: Atlántico, Nariño, La Guajira, Bogotá y Norte de Santander. Esto ha sucedido en el 38,5 % del total de predios, es decir, en 234.235 de los 608.819 predios del país”, señaló.

De Silvestri manifestó que, contra la brucelosis el ciclo ha protegido el 40 % de las vacas entre 3 y 9 meses de edad, es decir, 534.808 de un total de 1.338.133 terneras y bucerras que conforman la población marco.

“Y para controlar la rabia de origen silvestre se ha inmunizado el 30,7 % que equivale a 3.079.814 de una población marco de un poco más de 10 millones de animales en 15 departamentos y 141 municipios del país”, dijo.

Programación virtual

Eliana Mireya Gallo Castro, subdirectora de Salud y Bienestar Animal de FEDEGÁN-FNG, recordó a los ganaderos de Colombia que la programación del ciclo I de 2026 es totalmente virtual. “Aconsejo guardar los números de FEDEGÁN-FNG en su dispositivo móvil, para que cuando les llegue el mensaje que permite programar no lo ignoren y procedan a agendar de manera automática la cita de vacunación”, resaltó.

Los números son certificados y totalmente seguros. Estos son los siguientes: WhatsApp número 323 406 9290 y número fijo 601 9194900.

“La vacunación realizada mediante alianza público-privada entre el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, gremio que administra el Fondo Nacional del Ganado, FNG, ha sido favorable y de acuerdo con lo programado”, puntualizó Gallo Castro.

*Con información suministrada por Fedegán.

| Le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..