- Ni las lluvias ni el orden público han logrado frenar la intensa jornada de vacunación contra aftosa en el país

En medio de los naturales inconvenientes climáticos y de orden público, el Ciclo I de vacunación de 2026 contra fiebre aftosa continúa su avance en el país y ya ha inmunizado en tres semanas consecutivas 10,1 millones de bovinos y bufalinos (10.181.660 animales) que equivalen al 34,3 % del total de la población marco.
Así lo acaba de informar el tercer avance estadístico de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) – Fondo Nacional del Ganado (FNG) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que contiene cifras preliminares sobre la marcha de la citada jornada de salud animal a lo largo y ancho del territorio nacional.
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“La inmunización se adelanta de manera exitosa y de acuerdo con lo debidamente pronosticado”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, quien añadió que “la cadena de sanidad y de vacunación se ha efectuado sin tropiezos y con gran compromiso por parte de los productores de bovinos de Colombia”.
En medio de lluvias y sequías
“Recordar a los 700.000 ganaderos del país que la vacunación contra la fiebre aftosa es importante y trascendental para la Nación por dos razones específicas: porque permite conservar el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación y, a la vez, la seguridad alimentaria para los más de 50 millones de habitantes del país”, reiteró el alto ejecutivo.
Por su parte, José De Silvestri Pájaro, director técnico de FEDEGÁN-FNG y líder de la campaña a nivel nacional, expresó que “el ciclo ha cumplido su marcha y se desarrolla aún en medio de las dificultades propias climáticas y de orden público”.
En la zona norte y del Caribe el ciclo se ha realizado en medio de la sequía y el intenso verano, situación que se nota primordialmente en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y La Guajira.
Diversas circunstancias en todo el país
“Ello deja como consecuencia baja condición corporal de los animales por escasez extrema de pasturas lo que obliga a reprogramar zonas completas para la vacunación”, explicó.
Además, en la zona andina de Colombia y en los Llanos Orientales la vacunación tiene lugar en medio de lluvias y deslizamientos. Esto se da en Antioquia (Caucasia y Yondó), Arauca, Casanare, Boyacá, Córdoba, Meta y Guaviare.
“Los vacunadores deben hacer su labor de inmunizar los animales en medio de circunstancias como la pérdida de banca, vías intransitables, desbordamientos de caños e imposibilidad de movilizar animales para su debida inmunización”, agregó.
Así va el promedio preliminar de cobertura
El director técnico de FEDEGÁN-FNG sostuvo que, no obstante las dificultades climáticas y de orden público, la vacunación contra las enfermedades de control oficial supera el 35 % en promedio a nivel nacional.
Indicó que, contra la fiebre aftosa hasta la tercera semana y durante 21 días consecutivos -del 4 al 24 de mayo de 2026- se ha vacunado el 34,3 % y 10,1 millones de animales (9.964.451 bovinos y 217.209 búfalos).
“Los departamentos con mayor cobertura preliminar son: Atlántico, Nariño, La Guajira, Bogotá y Norte de Santander. Esto ha sucedido en el 38,5 % del total de predios, es decir, en 234.235 de los 608.819 predios del país”, señaló.
De Silvestri manifestó que, contra la brucelosis el ciclo ha protegido el 40 % de las vacas entre 3 y 9 meses de edad, es decir, 534.808 de un total de 1.338.133 terneras y bucerras que conforman la población marco.
“Y para controlar la rabia de origen silvestre se ha inmunizado el 30,7 % que equivale a 3.079.814 de una población marco de un poco más de 10 millones de animales en 15 departamentos y 141 municipios del país”, dijo.
Programación virtual
Eliana Mireya Gallo Castro, subdirectora de Salud y Bienestar Animal de FEDEGÁN-FNG, recordó a los ganaderos de Colombia que la programación del ciclo I de 2026 es totalmente virtual. “Aconsejo guardar los números de FEDEGÁN-FNG en su dispositivo móvil, para que cuando les llegue el mensaje que permite programar no lo ignoren y procedan a agendar de manera automática la cita de vacunación”, resaltó.
Los números son certificados y totalmente seguros. Estos son los siguientes: WhatsApp número 323 406 9290 y número fijo 601 9194900.
“La vacunación realizada mediante alianza público-privada entre el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, gremio que administra el Fondo Nacional del Ganado, FNG, ha sido favorable y de acuerdo con lo programado”, puntualizó Gallo Castro.
*Con información suministrada por Fedegán.
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