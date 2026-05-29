- La feria agraria en Bolívar que convocó 30 mil personas y reactivó la economía rural de Magangué

Durante 4 días, campesinos, ganaderos y emprendedores del país lograron negocios, espacios comerciales y oportunidades de crecimiento por $10 mil millones

Más de 30.000 asistentes se dieron cita en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Magangué, Bolívar para vivir una jornada que busca fortalecer el campo, impulsar los emprendimientos locales con oportunidades reales de crecimiento y conectar directamente a los productores del departamento con el país y el mundo a través de la feria Agro Bolívar.

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Este evento alcanzó los $10.000 millones en dinamización económica y reafirmó al departamento como un referente agropecuario en la región Caribe y en el país.

Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana destacó el impacto del evento y su enfoque incluyente: “Agro Bolívar demuestra que cuando acercamos estas grandes vitrinas al territorio, le abrimos puertas reales a nuestros campesinos. Hoy, productores de todos los rincones de Bolívar tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, generar ingresos y conectarse con nuevos mercados”.

El mandatario también subrayó la importancia de descentralizar este tipo de iniciativas: “Estamos llevando desarrollo directamente a donde está la gente. No se trata solo de grandes cifras, sino de oportunidades concretas para nuestras comunidades rurales”.

Además del impacto económico, Agro Bolívar 2026 reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, logrando la recolección de 300 kilogramos de residuos y promoviendo una cultura ambiental responsable entre los asistentes.

¿Y tú todavía no has llegado a AgroBolívar? Pilas, que esto apenas comienza 😉 pic.twitter.com/sKKgTRGJze — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) May 1, 2026

La Gobernación de Bolívar busca establecer esta vitrina como una plataforma de transformación rural que impulsa el crecimiento económico, visibiliza el talento local y acerca el desarrollo a cada rincón del departamento.

Durante los cuatro días del evento (del 30 de abril al 3 de mayo) se llevaron a cabo ferias equinas y bovinas, subastas ganaderas, mercados campesinos, ruedas de negocios y exhibición de maquinarias y emprendimientos del sector agroindustrial.

La riqueza de la agricultura en el departamento

Bolívar es un territorio inmensamente rico en recursos naturales y que produce una amplia gama de productos agrícolas que cargan la historia de las familias que los trabajan, conservando los saberes y técnicas tradicionales.

Aguacate: un cultivo de los Montes de María

En los Montes de María y la zona norte, especialmente en San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y María La Baja, el aguacate es uno de los cultivos más importantes. Sus variedades —como criollo, lorena y hass— se adaptan bien al clima local y abastecen tanto mercados locales como nacionales.

Corozo: un fruto del norte de Bolívar

El corozo se obtiene de palmas silvestres presentes en zonas como Santa Catalina y Turbaco. Su fruto se utiliza para jugos, dulces y licores. Es uno de los productos tradicionales más reconocidos de la región por su color y sabor único.

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Café: producción de los Montes de María

En laderas y zonas montañosas de los Montes de María, el café se produce en municipios como San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. La altura moderada y el microclima favorecen la obtención de un café suave que ha impulsado proyectos de asociaciones productoras que buscan mejorar su cadena de valor.

Cacao, para un chocolate artesanal

El cacao se cultiva en Montes de María y en áreas del sur del departamento como Magangué y Achí. Se desarrolla en sistemas agroforestales que combinan sombra y diversidad vegetal, lo que permite obtener granos aromáticos utilizados para chocolate artesanal y venta de cacao en grano.

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Caña de azúcar: la tradición panelera

En municipios paneleros como San Jacinto, Zambrano, Córdoba Tetón y otros del centro y sur de Bolívar, la caña de azúcar se destina principalmente a la producción de panela y melados. Los trapiches tradicionales continúan siendo parte de la economía rural y mantienen una oferta constante para el mercado local.

Tabaco: herencia agrícola de los Montes de María

El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno son territorios con una gran tradición tabacalera. Aunque su producción ha variado con los años, sigue siendo un cultivo presente en la región, especialmente en pequeñas y medianas parcelas que abastecen a industrias y talleres artesanales.

Agro Bolívar 2026 marca un hito en la Gobernación de Bolívar, que sigue fortaleciendo e impulsando la economía regional y reconoce el papel clave de campesinos, ganaderos y emprendedores en el desarrollo del departamento.

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