- La petición de los dueños de los bares de Bogotá al alcalde Galán para que no les quiebre la economía

Los agremiados rechazaron la decisión de la Alcaldía de Bogotá de cambiar los horarios de aplicación de la Ley seca por las elecciones del domingo

Bogotá se aparta de la medida nacional y adelanta la Ley seca a partir de hoy viernes a las 6 de la tarde y hasta el lunes a medio día. La decisión ha causado molestia entre comerciantes, restaurantes y negocios de entretenimiento nocturno que esperaban beneficiarse de las actividades del viernes y el sábado en la mañana antes de las votaciones.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno en cabeza de Gustavo Quintero Ardila expidió el Decreto # 191 del 28 de mayo de 2026, por medio del cual se adopta la medida de Ley seca en la ciudad de Bogotá, con el fin de mantener y conservar la seguridad y el orden público en la ciudad durante las elecciones presidenciales que se realizaran el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

El Decreto # 191, expedido por la administración del alcalde Galán, prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público en todo el Distrito Capital a partir de las 6 de la tarde de este viernes 29 de mayo de 2026 hasta las 12 del mediodía del próximo lunes 1 de junio de 2026. Con estas medidas, la Alcaldía de Bogotá busca mantener, preservar o restablecer el orden público en la ciudad durante y después del proceso electoral que se desarrollará en la ciudad el domingo 31 de mayo de 2026.

Las medidas tomadas por el Gobierno Distrital son distintas a las adoptadas por el Gobierno Nacional, porque amplían el tiempo de aplicación de la Ley seca, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior, en cabeza del ministro Armando Benedetti, había establecido que la Ley seca comenzaría el próximo sábado 30 mayo de 2026 a las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, según el Decreto # 0188 de 2026.

Duras sanciones económicas a quienes incumplan

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que quienes incumplan la medida serán drásticamente sancionados y se aplicarán multas, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuyos valores podrían estar entre los $233.454 y $ 1.867.632, dependiendo de la gravedad de la infracción que se haya cometido.

Ante los anuncios hechos por la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Gobierno y la expedición del Decreto # 191 de 2026, la Asociación de Bares de Bogotá, Asobares, puso el grito en el cielo. Su representante legal Camilo Ospina Guzmán de inmediato rechazó la medida adoptada por el Distrito y le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán no apagar la economía y el empleo de la ciudad con la Ley seca.

El agremiado afirmó que son respetuosos de las órdenes constitucionales y los procesos electorales democráticos, pero insistió en que la medida afecta la economía nocturna y el empleo en la ciudad.

“Desde Asobares Colombia, el gremio que representa, protege y dinamiza la economía nocturna de Bogotá y el país, respetando los procesos democráticos constitucionales, también tenemos que ser absolutamente contundentes en rechazar la Ley seca impuesta en Bogotá por motivos de orden público”, aseguró el dirigente gremial.

Asobares patalea y busca diálogo

Ospina Guzmán hizo un llamado al alcalde Galán y a la policía metropolitana de Bogotá para que busquen alternativas que permitan mantener la seguridad y el orden público en la ciudad durante la jornada electoral, sin afectar de forma directa las actividades económicas de Bogotá. Según Ospina, la idea es que de forma conjunta entre la Alcaldía y la policía encuentren una posible solución a la medida sin apagar la economía y el empleo en la ciudad.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero Ardila sostuvo: “apelamos a la colaboración y compresión de la ciudadanía y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el próximo domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas”.

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