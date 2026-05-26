El nuevo logro de Colombia que le abre mercados internacionales a la ganadería del país

La OMSA reconoció a Amazonas, Vaupés y Miraflores como libres de aftosa sin vacunación tras el trabajo conjunto de ICA, Fedegán y los ganaderos

Colombia sigue haciendo historia con el estatus sanitario. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) acaba de declarar a los departamentos de Amazonas, Vaupés y al municipio de Miraflores (Guaviare) como libres de fiebre aftosa sin vacunación.

Así lo reveló el presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, quien exaltó el trabajo mancomunado de la institucionalidad, el gremio, el FNG y las más de 700.000 familias ganaderas diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

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“Este es el resultado de un esfuerzo y trabajo conjunto entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), el Fondo Nacional del Ganado (FNG) y los ganaderos del país”, destacó.

Amplia delegación del gremio asistió al evento mundial de la OMSA

La declaración fue hecha oficial en el marco de la 93.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal que se llevó a cabo recientemente en París (Francia).

“Estamos muy contentos de tener la representación colombiana en este importante evento mundial y traer al país un reconocimiento tan relevante para el ciclo productivo ganadero del país”, manifestó Eliana Mireya Gallo Castro, subdirectora de Salud y Bienestar Animal de FEDEGÁN.

A este evento mundial asistieron Viviana Zamora, subgerente de Protección Animal del ICA; Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del FNG; José De Silvestri Pájaro, director técnico de FEDEGÁN-FNG; Eliana Gallo; y José Maya, subdirector de Operación y Logística del gremio.

Eliana Mireya Gallo Castro, subdirectora de Salud y Bienestar Animal de Fedegán.

Gracias al trabajo articulado se logró esta declaratoria

“La declaratoria coincidió con el 30.º aniversario del marco de reconocimiento oficial del estatus sanitario animal de la OMSA, un sistema que se ha convertido en una referencia mundial para el comercio seguro de animales y productos de origen animal”, afirmó Jaime Daza Almendrales.

Por su parte, José De Silvestri, indicó que “Colombia obtuvo la declaratoria de las nuevas zonas como libres de fiebre aftosa sin vacunación luego de demostrar el cumplimiento de las normas internacionales de la OMSA, incluido un sistema veterinario sólido, una vigilancia eficaz, medidas efectivas de control de enfermedades y una notificación transparente”.

📢 ¡Histórico! 👏 Colombia ya tiene 1 nuevas zona declaradas por la OMSA @WOAH libres de fiebre aftosa sin vacunación. 🇨🇴🐄📢



Desde París recibimos este importante reconocimiento, resultado del trabajo articulado entre FEDEGÁN-FNG, el ICA y, sobre todo, del compromiso de los… pic.twitter.com/4u5owZbqWC — FEDEGAN (@Fedegan) May 22, 2026

Apertura de mercados

Explicó que la importancia del estatus sanitario animal va mucho más allá de la propia sanidad animal. Desde 1998, la OMSA funciona dentro del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Este reconoce a la OMSA como el organismo internacional de referencia para el establecimiento de normas en materia de sanidad animal”, agregó De Silvestri.

Significa que el estatus sanitario oficial no es solo un logro técnico, sino también una poderosa herramienta para facilitar un comercio internacional seguro.

“En la práctica, obtener y mantener un estatus sanitario oficial puede abrir la puerta a nuevos mercados de exportación, reforzar la confianza entre los socios comerciales y reducir el riesgo de interrupciones comerciales”, informó la OMSA.

Otras zonas libres

José Félix Lafaurie recordó que Colombia tiene otras zonas declaradas libres de fiebre aftosa sin vacunación que son las siguientes: Archipiélago de San Andrés y las islas de Providencia y Santa Catalina.

El alto ejecutivo señaló que “también las islas Gorgona y Malpelo y el Urabá Chocoano, conformado por los municipios de Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio y Unguía”.

“Colombia continúa haciendo historia con el estatus sanitario, especialmente, con la declaratoria de más zonas del país como libres de fiebre aftosa sin vacunación”, puntualizó el presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

*Con información suministrada por Fedegán.

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