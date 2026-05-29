La radical decisión que tomó Jineth Bedoya tras los señalamientos de acoso en contra de Gabriel Meluk en El Tiempo

Por medio de un comunicado, la editora de Género del periódico confirmó que denunció ante la Fiscalía al exdirector de la sección Deportes del periódico

La periodista Jineth Bedoya hizo pública este 29 de mayo de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista deportivo Gabriel Meluk, en medio de la controversia generada tras la salida del comunicador de la Casa Editorial El Tiempo. La comunicadora aseguró que tomó la decisión luego de conocer varios testimonios relacionados con presuntos casos de acoso sexual laboral ocurridos dentro de la redacción del medio.

A través de un comunicado difundido en Bogotá, Bedoya afirmó que, debido a su trabajo como directora de la campaña No Es Hora de Callar y editora de Género de El Tiempo, tuvo conocimiento de hechos denunciados por “amigas, colegas y compañeras”. Además, indicó que actuó amparada en la Ley 1257 de 2008, normativa que obliga a reportar posibles hechos de violencia basada en género.

“Presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, señaló Bedoya en el documento divulgado públicamente.

La periodista explicó que trabajó durante 24 años junto a Meluk dentro de la casa editorial y aclaró que no fue víctima directa de los hechos denunciados, aunque aseguró que eso no la exime de la responsabilidad de actuar frente a los relatos conocidos dentro del entorno laboral.

Denuncias internas contra Meluk habrían sido conocidas desde 2019

Las declaraciones de Bedoya se producen un día después de que se conocieran versiones sobre presuntos episodios de acoso dentro de El Tiempo. Según testimonios recopilados por la revista Raya, las denuncias internas relacionadas con Meluk habrían comenzado a documentarse desde 2019.

De acuerdo con esos relatos, los días 13 y 14 de mayo de 2026 se realizaron reuniones convocadas por Bedoya con mujeres periodistas de la redacción. Los encuentros, según se conoció, buscaban promover espacios laborales seguros y recopilar testimonios sobre posibles situaciones de violencia de género dentro del medio.

Durante una de esas reuniones, Bedoya habría informado que años atrás remitió a Recursos Humanos un informe que contenía seis quejas relacionadas con presuntas conductas de acoso atribuidas a Meluk. También se conoció que varias asistentes relataron experiencias ocurridas entre 2019 y 2022.

Entre los testimonios divulgados aparecen los de una expracticante y otras periodistas del medio, quienes señalaron presuntos acercamientos físicos no consentidos, comentarios sobre su apariencia y tocamientos indebidos dentro de la redacción. Algunas aseguraron que las advertencias sobre el comportamiento del entonces director de Deportes eran frecuentes entre trabajadoras del periódico.

En contexto: Las denuncias contra Gabriel Meluk por presunto acoso que salieron a la luz tras ser despedido de El Tiempo

La versión de Gabriel Meluk tras su salida de El Tiempo

Gabriel Meluk anunció oficialmente su salida de El Tiempo el pasado 27 de mayo. El periodista sostuvo que su desvinculación obedeció a un proceso de “recorte y reestructuración” dentro de la compañía. Su salida generó impacto en el periodismo deportivo colombiano debido a que permaneció durante 32 años en el diario y dirigió la sección de Deportes durante 22 años.

Hoy fue mi último dia como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos. — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) May 27, 2026

Meluk participó además en programas de radio y televisión y recibió en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2023 también obtuvo un reconocimiento del jurado en la categoría de Opinión y Análisis.

Hasta ahora, el periodista no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada por Bedoya ante la Fiscalía. Tampoco se conoce un pronunciamiento oficial de la Casa Editorial El Tiempo frente a las acusaciones reveladas en los últimos días.

En su comunicado, Bedoya recordó además el testimonio que entregó en 2011 sobre la violencia sexual que sufrió mientras ejercía el periodismo y reiteró que “quienes deben sentir vergüenza son los victimarios”. La periodista concluyó su mensaje señalando que las mujeres periodistas y comunicadoras “merecen espacios laborales seguros, libres de violencia de género”.

Anuncios.

Anuncios..