Ni Arenosa o Curramba, Barranquilla es ciudad de los hueco

Por: ROBERTO CARLOS PETRO |

agosto 16, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Por la ciudad en ruinas todo invita al olvido, los viejos portalones,

la gran plaza desierta y el templo abandonado...La ciudad se ha dormido

ABRAHAM VALDELOMAR

En la ciudad de Barranquilla se está evidenciando cada vez más la presencia de huecos y levantamiento de placas en sus calles, avenidas que conectan la ciudad desde el norte hacia el sur, de occidente a oriente, no se salva ningún trayecto.

Este problema está ocasionado diferentes tipos accidentes de tránsito, algunos conductores al tratar de esquivar estos huecos chocan con otros vehículos dejando como saldos: heridos, riñas, discusiones y hasta muertos en plenas vías.

Cualquier conductor que vaya manejando su vehículo por la avenida circunvalar notará que en ambos sentidos la vía presenta un deterioro gigantesco, parece que los que administran la ciudad se desplazaran en helicóptero para no darse cuenta de esta problemática.

No obstante, la solución que le están dando es pintar los huecos alrededor con pintura amarilla, hasta ahora nos damos cuenta de que los huecos no te tapan, se pintan; esto es lo último… no tapan, te pintan.

Me imagino cuando pasa el alcalde de la ciudad por ahí, y ve los huecos pintados, dirá ¡qué buena gestión se está haciendo!, En tiempos de lluvias se ven volar a los automóviles cuando caen en la trampa mortal de los huecos que no se ven porque están cubiertos por el agua lluvia, he visto salir volando a motociclistas cuando caen en uno de estos huecos.

Sin embargo, al ciudadano le toca pagar sus impuestos de rodamiento y la ciudad no le está cumpliendo con mantener una malla vial en buenas condiciones, cualquier conductor si se le llega a preguntar como es la percepción que tiene sobre las calles de la ciudad, la mayoría se van a despachar contra los políticos que la administran... cada día que pasa los talleres tienen más clientes debido al desajuste que presentan los vehículos en la suspensión y llantas. Un presupuesto que desajusta el bolsillo de los contribuyentes.

La ciudad nos tiene reventaos a punta de impuestos, y si fuera poco, el conductor tiene que estar luchando cada dia para que una cámara de fotomulta no le tome una fotico; mientras sigue conduciendo su vehículo reza para no encontrarse unos agentes de tránsito en la vía, cualquier documento que no tengas, serás multado, todo representa dinero, sin embargo, cuando el vehículo esta dañado producto de tantos golpes, el tránsito no te responde con los daños de tu vehículo, creo que no es necesario que existan tantas cámaras cuando las calles están tan reventadas.

Los impuestos por concepto de tránsito deberían resolver estos problemas y, sin embargo, estos no están siendo destinados para garantizar que se resuelvan, mientras esto sucede la urbe se llena de publicidad política barata donde cada candidato a vox populi, promete que trabajara incansablemente para resolverlos.