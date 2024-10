¿Negligencia o connivencia de las autoridades con las AGC en el caso de Miguel Ángel Castellanos Rojas?

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

octubre 22, 2024

En audiencia ante el juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, el exjefe del Clan del Golfo o las AGC en el Valle de Aburrá, Héctor Fabio Orrego Jaramillo, hizo declaraciones fuertes que comprometen a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y dan claridades sobre los homicidios, que aseguró cometer, bajo su responsabilidad.

El 22 de julio de 2024, en el expediente digital, en el numeral 236 las declaraciones de Héctor Fabio Orrego Jaramillo, alias “Nanis”, aseveró que los tres homicidios de Jhon Edwin Rincón Taborda, Juan Esteban Valencia Rivera y Juan Camilo Rivera se debieron como consecuencia de que ellos pertenecían a la estructura criminal en la que delinquían de los Gaitanistas, y al mismo tiempo, estaban dando información a la Policía, por lo cual se encontraban trabajando con otros grupos al margen de la ley.

En sus palabras, lo ascendieron en Belén por un amigo que conoció en Urabá, aunque no supo responder quién fue el sujeto de Necoclí que le ayudó a ser quien comandara este grupo de paramilitares. Según él, le dieron la oportunidad, pero manifestó que no sabe quién se la dio, para ponerlo como cabecilla de esa estructura criminal.

Reconoció quitarle la vida por sus propios medios a tres de ellos, pero que no recordaba cómo lo hizo, según sus primeras declaraciones. Posteriormente, aseveró que dos de las víctimas fueron apuñaladas en Belén corrigiendo lo dicho anteriormente. Asimismo, denunció que el mismo GAULA les mostró la información, que ellos mismos trabajaban con ellos. Se tapaban los apellidos, iban uniformados del GAULA porque ya los conocían del sector donde delinquían en la comuna 16, en barrio Bolsa.

Por otra parte, reconoció públicamente que Miguel Ángel Castellanos Rojas no pertenecía a ningún grupo armado, como se especuló frecuentemente durante su desaparición y posterior arrojo de su cuerpo al río de Medellín, donde luego pudo ser identificado su cuerpo. Un menor de edad que cruzó una frontera invisible en Belén Rincón (comuna 16), por lo cual fue hostigado, torturado y le quitaron la vida, como lo reconoció en esta audiencia alias “Nanis”, bajo su responsabilidad, pero que aún quedó pendientes varios aspectos de verdad por aclarar como la responsabilidad de los otros 3 acusados por presunta complicidad en crímenes de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y secuestro simple agravado: Shelby Ferney Payne Espriella (En Libertad), Fernei Alejandro Tejada Valbuena (En Libertad) y Jhony Alejandro Sánchez Cárdenas (Prisión Domiciliaria por otro proceso); y Luis Enrique Cabeza Hurtado, conocido como “Chamo Cabezas”, quien está prófugo de la justicia y aún no se renueva su orden de captura que ya se venció. Las audiencias continuarán en 2025.

La Fiscalía que continuamente mantiene publicando información sobre los criminales y los hechos de orden público no ha salido públicamente a aclarar este caso, ni ha exculpar al menor de edad, Miguel Ángel Castellanos Rojas, quien sufrió por parte de grupos armados, quedando en el aire la pregunta por parte de la abogada defensora: ¿Hay connivencia, negligencia o complicidad con el Estado entre estos actores para cometer esta clase de delitos?

“Hay un problema con el caso porque está confuso y enredado; está muy lento. Desde el año pasado que se vencieron los términos. Esa decisión no se apeló porque no se informó sobre esta parte a la abogada de la víctima que reclamaba justicia, por eso quedaron los acusados libres en 2023”, aseguró Ana Milena Castro Ribero, abogada defensora de la víctima en el caso de Miguel Ángel Castellanos.

Por otra parte, hay una ruptura procesal de alias “La Negra”, dado que la fiscalía retiró el escrito de acusación en ese proceso y de ella no se sabe nada. Era la financiera de las AGC, también quedó libre y era quien manejaba la economía. Anteriormente la fiscal anterior, desapareció ese despacho con otros fiscales. Uno de los procesos de ese grupo quedó en otro fiscal. De esta estructura se encontraron 50 integrantes que son responsables de estos delitos.

La otra fiscal que tiene las órdenes de Chamo Gordo y Chamo cabezas se activaron a partir de la captura de Nanis, pero posteriormente se vencieron. Chamo Gordo apareció desmembrado, pero del otro implicado que nunca compareció ante la justicia (Chamo Cabezas). La fiscalía es el único que puede pedir las órdenes de captura y aún no lo ha hecho.

En estas audiencias Nanis aceptó los cargos, pero no señaló a los demás y aseveró que no los conocía. En cuanto a lo de Miguel Ángel, aceptó que él lo había asesinado como actor intelectual, pero posteriormente manifestó que era el autor material, con el objetivo de llegar a un acuerdo. En la sentencia del preacuerdo está estipulado que él renunció a su presunción de inocencia como autor intelectual, pero en el testimonio se contradijo aduciendo que había sido el autor material, por lo cual indicaría o se deduciría que podría estar protegiendo a quiénes cometieron el homicidio.

El homicidio de Miguel Ángel Castellanos Rojas se dio en un contexto cuando había un enfrentamiento entre Los Pájaros, Los Chivos, La Sierra y el Clan del Golfo, por eso cualquier persona que llegara y que NO conocieran, era tratado como sospechoso. Esa es su explicación del porqué pasó lo que pasó. Las otras tres víctimas sí pertenecían al grupo y los asesinaron porque se “torcieron” y estaban dando información. Además, manifestó que al GAULA (Fuerza Pública) lo tenían en la nómina, por lo cual les pasó toda la información que les filtró la Policía, tomaron retaliación contra estas tres personas que integraban las AGC, según el testimonio de Nanis. Asesinó a tres personas de su organización porque miembros del GAULA les informaron que se les habían “torcido”; por eso los ajusticiaron.

¿Quiénes son los funcionarios del Gaula que estaban en la nómina de Nanis para obtener esa información? Pregunta que debería resolver Fiscalía sobre la Policía, y que tanto la Fiscalía como la Policía, a quienes contactamos para escuchar su versión de los hechos, no contestaron.

“¿La policía sabía que Miguel Ángel ya estaba muerto, pero dejaron eso callado para cubrir al grupo? La Fiscalía ha entorpecido toda la investigación, porque alias “La Negra” que estaba capturada, le retiraron el escrito de acusación; para mí, es una evidencia de cómo las autoridades han omitido sus funciones para proteger a la Fuerza Pública y a este Grupo Armado. La plata es lo más importante en la constitución de un grupo al margen de la ley porque mueve las armas, los carros y les permite moverse”, afirmó Ana Milena Castro Ribero, abogada defensora de la víctima en el caso de Miguel Ángel Castellanos.

En su testimonio, la abogada defensora manifiesta que Olga Saldarriaga, la fiscal que omitió muchas pesquisas fue negligente, la que no hacía nada para que los capturados no fueran al proceso, por eso sentían que no sabía dónde estaba parada, porque les retrasó el proceso; manifestó la abogada Castro Ribero. Que no se les notificó la información sobre lo que pasaba con los capturados a la parte defensora de las víctimas. ¿Negligencia o conveniencia? Se paró porque no había internet, porque no se sabía si estaban capturados y quedó en el aire desinformación y falta de claridad, cuando la obligación de llevar a cabo el proceso era de La Policía. Desde el 2022 y 2023 se vencieron los términos y quedaron en libertad por no poderlos conectar virtualmente a una audiencia, coincidencialmente, alias “Nanis” aseguró que los tenía en la nómina.

En ese sentido, aducen que no hubo un interrogatorio sobre las últimas personas que vieron a Miguel Ángel con vida, tanto a su amigo, como al señor del taxi o la señora que tenía un negocio de comida rápida donde se cometió su secuestro para luego ser asesinado. Hay muchos vacíos en la investigación y por parte de la defensa de la víctima evidencian omisiones en la Fiscalía para que las personas no declaren y den su testimonio para resolver los casos.

Nanis confirmó que era el jefe de la estructura del Clan del Golfo, por ese motivo dejó claro que este grupo fue quien asesinó a Miguel Ángel castellanos Rojas. Quienes estaban enjuiciados, eran parte del grupo también, aunque no señaló los responsables, encubriéndolos.

Aunque escribimos al Fiscal Especializado 31 y al abogado de los presuntos victimarios, no recibimos respuesta al momento de publicar esta nota informativa, como tampoco recibimos respuesta de las autoridades competentes como Fiscalía y Policía.