NASA plus, la plataforma de streaming gratuita para los amantes de la ciencia y el espacio

Las plataformas de streaming cada vez toman más fuerza en el mundo del entretenimiento, por ello muchas empresas han decidido lanzar su propio servicio de transmisión de contenido multimedia, una de las últimas compañías en anunciarlo fue la NASA, la cual lanzara su plataforma bajo el nombre ‘NASA +’.

La nueva plataforma promete acercar el cosmos a los hogares de las personas, ofreciendo una amplia gama de contenidos relacionados con el espacio, desde transmisiones en vivo de lanzamientos hasta documentales y series originales.

De acuerdo a lo que comunicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio con ‘NASA +’ busca dar a conocer la manera en la que exploran lo desconocido en el aire y el espacio.

Una de las misiones clave de este nuevo servicio es ofrecer contenido educativo y atractivo para todas las edades. Se espera que incluya materiales de aprendizaje dirigidos a niños y documentales que permitan a los espectadores adentrarse en el mundo del espacio y la ciencia de una manera accesible y comprensible.

Además, se anunció que NASA Plus se trata de un servicio gratuito, libre de anuncios y familiar. Para acceder al contenido se debe entrar a la página de la NASA, la cual están desarrollando y que hasta el momento solo existe en modo beta, es decir, la versión de prueba. Se espera que próximamente sea lanzada la versión mejorada de su aplicación para celulares donde podrá disfrutarse el mismo contenido.

La plataforma de streaming se podrá usar en dispositivos móviles y tabletas con iOS y Android; así como en reproductores multimedia de transmisión como Roku, Apple TV y Fire TV; y en la web a través de dispositivos móviles y de escritorio.

Con respecto a la fecha de lanzamiento de NASA Plus, la agencia parece que todavía no tiene un día estimado. Lo único que se sabe es que debería estar disponible a finales de este mismo año, aunque no se ha revelado mucha más información al respecto.