Las astronómicas cifras detrás de Neymar en Arabia Saudita: valor de venta, sueldo, bonificaciones y más

Las sorpresas en el fútbol de medio oriente no dejan de aparecer y la última de ellas fue el fichaje de Neymar Jr. al Al-Hilal. El jugador brasileño llegó a un acuerdo con el equipo de Arabia Saudita para llegar como la superestrella, en una negociación multimillonaria con el PSG, su antiguo equipo. El dinero que movió el ex Barcelona fue de 90 millones de dólares, aunque es muchísimo más por temas de publicidad y bonificaciones, además del sueldo de Neymar.

🎥 Behind the scenes of our new reinforcements 😎#Neymar_Hilali pic.twitter.com/dHeiIQrYcS