“Nadie se acuerda de usted”: los defectos de Alejandro Gaviria según Salud Hernández

La periodista de Revista Semana hice fuerte declaraciones contra el rector de la Universidad de Los Andes, que aunque no ha confirmado que será candidato presidencial para las elecciones 2022 se ha rumorado que esta posibilidad se convierta en una pronta realidad. Sin embargo, para Salud Hernández el ex Ministro de Salud no le podría dar la pelea a un candidato tan fuerte como Sergio Fajardo que "tiene nivel presidenciable".

En su videocolumna “Alejandro Gaviria, ¿un candidato inflado?” la española se fue contra Gaviria, lo llamó gomelo, el típico candidato de "la social bacaneria cachaca" en Bogotá y le pidió que no hiciera el ridículo al lanzarse. Además la periodista añadió que durante los 6 años que Gaviria se desempeñó como Ministro de Salud de Juan Manuel Santos, nadie se acuerda de su nombre o ¿qué hizo a favor del desastroso sistema de salud de los colombianos?.

“¿Alejandro Gaviria? Con todo respeto, es el típico candidato de la social-bacanería cachaca (…) no se lance, no haga el ridículo”: @saludhernandezm tras la portada de SEMANA #FajardoOGaviria https://t.co/FhmD378sci pic.twitter.com/3a59Pv3jDI — Revista Semana (@RevistaSemana) February 16, 2021

