Muere la escritora Andrea Echeverri Jaramillo

Hay días en que no me quiero sentar a escribir. Hoy es uno de esos. No quiero porque me duele que esta nota sea para informar que ha muerto Andrea Echeverri Jaramillo, una colega escritora.

La noticia llegó ayer 15 de abril como una aguja que se refunde en las venas. Empezó con una llamada de Jaime Andrés Monsalve, jefe musical y cultural de RTVC. Antes de las 7 de la noche vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y supe que algo malo pasaba, porque nunca llama. El presentimiento se corroboró cuando soltó la noticia con palabras pasadas por las lágrimas. Y a mí la aguja me llegó al corazón.

-Publicidad.-

Andrea era comunicadora social de la Universidad Javeriana, con maestría en Cine de la Universidad Complutense de Madrid. Se había ganado la beca de creación de Colcultura e Icetex en 1994 y recibió mención de honor en el Premio de Novela del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, en 2002, por su novela Umbrales. En 2005 ganó de nuevo una beca creación del Ministerio de Cultura con el proyecto Cien amantes.

Luego, en 2011, obtuvo mención especial en el Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá con su libro Amores clandestinos, libro que recibió otra mención en el Premio Nacional de Literatura a Cuento Inédito Ministerio de Cultura, en 2012, bajo el título Los infieles. Actualmente era profesora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una reconocida crítica de cine; además de una importante investigadora que se especializaba en estética y narrativa del cine colombiano.

Publicidad.

Doy esta dolorosa noticia con la esperanza de que mis palabras sean como un abrazo en la distancia para Diego Luis Martínez, su esposo, un compañero en RTVC. Y también para su padre, Jaime Echeverri, mi maestro en este oficio de escribir. A ellos, a su hijo, a toda su familia y allegados, les dejo mis más sentidas condolencias. Los acompaño en este dolor, en este vacío que nos queda.

Le podría interesaer: