Mitsubishi llegará al Salón del Automóvil con grandes novedades y todos sus modelos; habrá sorpresas

.Publicidad.

Estamos a escasos días de que llegue una nueva edición del Salón del Automóvil. Este es seguramente, una de las ferias más grandes del sector automotriz en Colombia. Además de agrupar un gran número de marcas de carros, también se suman marcas de motos e incluso de vehículos de carga. Un espacio soñado para los amantes de los carros, en donde también se hacen múltiples lanzamientos. Esta edición será muy especial y contará con la participación de algunas marcas como Mitsubishi. De hecho, ya tienen todo listo para sorprender a los clientes durante los días en que se lleve a cabo este evento.

Esto es lo que tiene preparado Mitsubishi para el Salón del Automóvil

Mitsubishi se ha convertido en una de las marcas favoritas de los colombianos y cómo no. Es que ya son más de 40 años en los que esta empresa, representada por Motorysa, ha estado en el país. Justamente por su trayectoria y popularidad, se sabe que lo que harán en el Salón del Automóvil, será increíble. En esta edición, la marca se encontrará en el pabellón número 5A, donde los asistentes podrán conocer todos sus modelos. En esta ocasión, los amantes de la marca podrán disfrutar de modelos como la SUV deportiva Eclipse Cross. Además, estará disponible la imponente y elegante All New Outlander.

..Publicidad..

|Le puede interesar Kia da la sorpresa entre los carros eléctricos más vendidos de septiembre con esta camioneta; conózcala

...Publicidad...

De igual forma, estará para que la gente conozca la poderosa pick up L200 GLX, modelo que fue renovado este año. También podrán encontrar la nueva Montero Sport, una todoterreno insignia de Mitsubishi. Otra de las referencias disponibles es la SUV con gran estilo, la ASX y la SUV familiar, la Xpander Cross. Un portafolio muy completo que sin duda sorprenderá a todos los asistentes. Pero, la marca también presentará un nuevo vehículo que es muy esperado en el país. Seguramente, esta máquina logrará descrestar a muchos, por lo que no se pueden perder de este Salón del Automóvil.

....Publicidad....

L200 GLX.

Además, quienes quieran adquirir uno de los vehículos, podrán contar con opciones de financiamiento, gracias a las entidades financieras aliadas de Mitsubishi. En esta ocasión, el Salón del Automóvil se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre, en Corferias. De hecho, esta será una edición muy especial donde habrá sorpresas por doquier, una feria imperdible.

Vea también: