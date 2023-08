Mitómano e improvisador: así funciona el cerebro de Petro

Por: Juan Carlos Camacho Castellanos |

agosto 22, 2023

Nuestro insigne caudillo, paladín defensor del medio ambiente, augurador del apocalipsis climático, glorioso adalid de los “nadies”, infinito dador de bienestar, notorio defensor de la (buena) vida (de sus conmilitones), gran hermano y padre (aunque niegue a su hermano y a su hijo) insigne, omnipotente y omnipresente en Twitter (X), el hombre que traerá a nuestras vidas el infinito bienestar del progresismo...

El magnánimo líder don Gustavo Petro, hijo insigne, aunque diga lo contrario en su panfletaria y electorera hoja de vida, de Zipaquirá, nos ha demostrado que para gobernar no es necesario pensar, tener conocimientos básicos de administración, un poco de sentido común y un mínimo de honradez basta, en realidad y para él, tener dos modos cerebrales, el modo mitómano y el modo improvisador.

Modo mitómano:

Desde que se activan las neuronas de la mentira, que medio sobreviven en esa caja oscura donde se aloja la masa encefálica del líder, estas comienzan a trabajar de manera acelerada. Frente a cuestionamientos serios desarrollan una historia adecuada que permite evadir la pregunta y, por caminos tortuosos, inventar un relato cargado de contradicciones y marcado por una evidente negación de la realidad.

Si no se hubiera dedicado a la política, nuestro glorioso monarca, habría sido un mediocre creador de ficciones, un encantador de serpientes, un estafador consuetudinario o un vendedor inescrupuloso.

A Petro, gobernar se le da muy mal, pero mentir es una de sus pocas habilidades en las que se destaca. No podemos negar que las neuronas que administran el mito en su estructura, vacía de pensamientos lógicos que es su cabeza, logran cada día crear mundos que compiten con el Reino de Narnia y con los feudos maravillosos de las princesas de Disney.

Modo improvisador:

Las neuronas que administran la falacia se reúnen de manera permanente con las que manejan la improvisación; por cierto, nuevamente, no se puede negar que el augusto gobernante que asienta sus posaderas en el solio presidencial no sea creativo, pero el problema es que un estadista que conjuga la mentira con la improvisación puede destrozar con sus acciones, o inacción, en pocos años a cualquier nación.

Petro miente y de inmediato, en su tormentosa estructura craneal, las neuronas de la improvisación le van dictando un guion que le hace decir babosadas a una velocidad que ni el mismo Flash de los comics podría superar. Se inventa “trenes” voladores, aeropuertos de fantasía y oropel en la Guajira, soluciones mágicas a problemas serios que requieren de hechos y no de quimeras inalcanzables.

Petro, antes de desayunar, ya tiene en su cabecita miles de soluciones que, a lo largo del día postea en Twitter (X), improvisa en sus discursos, con voz aguardentosa o con su tonito prepotente, dependiendo de la hora o situación y relata con desvergüenza cuando le toca una entrevista con algún medio o periodista que desea conocer y dar a conocer al mundo la preciosura de gobernante que (des)gobierna a Colombia.

Y, así, nuestro líder de marras, el non plus ultra de la mentira y la improvisación mantiene al país en vilo, al garete, mientras su tren ministerial descarrilla de manera constante, sus conmilitones se enriquecen groseramente, la delincuencia reina con gastos pagados (viáticos de $ 1.000.000 mensual) y su vice no acierta a hilar un pensamiento lógico mientras pasea en helicóptero.