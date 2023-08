Mentalidad desmilitarizada, diversidad racial, apuesta por la paz total: ¿Qué cambia con Petro? (2)

Por: Orlando Parra G |

agosto 22, 2023

CAMBIOS sí hay: son menos de los que quisieran los 5.7 millones de votantes de “izquierda” y, a pesar de ello, pueden ser “insoportables” para la minoría de 3.8 millones “de derecha”:

-Alguna vez en pleno Paro Nacional (¿ya lo olvidó?), miraba los altos funcionarios de Duque y estuve a punto de escribir: “el gobierno de los secuestrados” pues buena parte tenían relación con secuestrados por guerrillas. Por más que trataran de ocultarlo, el odio, el resentimiento, contra todo lo que pareciera izquierda, brotaba. Se notó en ese Paro. Este gobierno CAMBIA en eso, pero para pasar a la otra cara de la moneda: Ahora son víctimas de aparatos de represión del establecimiento (que va más allá del estado) y sus para/expresiones. Les cuesta “escuchar” con atención lo que decimos desde el centro y desprecian a la derecha…también se les nota.

-Empero, “la agenda del gobierno se ha desmilitarizado y ha dejado de girar en torno a una visión del Estado principalmente como un proveedor de seguridad” ([i]) ¿hace cuánto el país dejó de hablar de reformas SOCIALES? Baste pensar que la sóla ley de educación superior es de ¡1992! Y hace por lo menos 10 años se sabe que debe ajustarse. Samper, Pastrana, Uribe, Santos, estuvieron marcados por la guerra. Duque por el conflicto. Ese era el eje. Este gobierno CAMBIA, al menos trata de poner en la agenda otros, tan o más importantes que ese.

-De hecho, hay un CAMBIO, aún crudo, pero valioso: entender que es necesario tratar de desmovilizar a todos los actores armados: la #PazTotal. Además, lo hace involucrando a la derecha en la negociación, superando así un error de Santos. Dolorosamente, la experiencia nacional e internacional prueban que, en tanto haya Narcotráfico, será IMPOSIBLE lograr esa paz: su ilegalidad violentiza lo que toca. Comprar la producción de coca a los campesinos desde las semillas, es la única solución ¿o cuál que no hayamos experimentado y fracasado? ([ii]). En esa línea, hay un respeto, evidente a los Derechos Humanos. Este gobierno se mide mucho para reprimir. A veces permite abusos: la autoridad (legítimamente actuando) se TIENE que respetar.

-Me ha gustado su policromía racial. Ver a Zalabata, indígena, en la ONU. A Murillo, afro, en la embajada más importante. La vice es símbolo. Ojalá hubiera ministros indígenas. Se nota que no es “de imagen”, es de fondo, es CAMBIO. Ver a gente de izquierda gobernando, afortunadamente, No es nuevo: los hay desde las 16 alcaldías de la exterminada UP y en las que era aliada (Pereira, p.ej) en 1988: mucho hubiéramos avanzado si las FARC y su Partido hubieran dejado la “combinación de formas de lucha”, en fin. El CAMBIO es que es a nivel nacional.

-Hijos de presidentes en negocios turbios y conocidos (…) arrancan con Lorenzo Marroquín, siguen con Alfonso López (Jr.), Álvaro Gómez, María Eugenia Rojas, Carlos Lleras (Jr.), y, recientemente Tom y Jerry Uribe ([iii]). TODOS fueron protegidos por sus padres. En el caso de Nicolas Petro, NO. El presidente ha sido claro en que debe responder. Un CAMBIO… valioso.

Las mayorías, 13.3 millones de votantes de “centro” , miramos los “cambios” con atención. Este gobierno, tal vez, hará más plurales a esos 9.5 millones de colombianos, de izquierda y derecha; quizá los hará aceptadores de que sus contrarios tienen líderes que gobiernan nacionalmente, y se equivocan, y aciertan, como los suyos. Ojalá lo logre: Ese sería un gran “CAMBIO”.

PARQUE SAN MATEO: A días de ésta declaración de @petrogustavo: https://twitter.com/OrlandoParraG/status/1638573922873384961 alguien en @COL_EJERCITO lo RETÓ devolviendo el enorme terreno que recibieron para reubicar (en todo o en parte) el Batallón: El #biencomún de miles, en pro de un mega #parque, frenado por la comodidad para la familia de ocasionales oficiales

