Misterios y variaciones sobre 'Simpatía por el demonio' de los Rolling Stones (a 60 años)

Por: Ramón Fortich |

agosto 02, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

I shouted out

"Who killed the kennedys?

When after all

It was you and me

El 30 de mayo de 2024, mis hijos y yo estábamos sentados en nuestros asientos, en lo alto del Gillete Stadium en Foxborough (Massachusetts) cuando las enormes pantallas de video se tiñeron de un rojo infernal y el clamor del piano y la percusión se fundió con ese cántico hipnótico tan familiar: "¡Woo-woo!"

..Publicidad..

Todos en el estadio sabíamos que Satanás estaba a punto de presentarse, interpretado por enésima vez por Mick Jagger de 80 años, que de algún modo aún se contonea, no de la misma forma, y aún trata de correr en el escenario, no con la misma vitalidad, pero sus movimientos y entusiasmo proyectan una vivacidad en el rock que solo él puede lograr en su octogenaria edad. Su abrigo de destellantes lentejuelas acentuaba sus movimientos.

...Publicidad...

"Por favor, permítanme presentarme: soy un hombre rico y de buen gusto", empezó Jagger antes de recitar el catálogo de grandes momentos de la maldad de la humanidad que, hace referencia en la canción, incluidos el asesinato de Jesucristo y el asesinato del Zar y sus ministros en San Petersburgo, cuando "Anastasia gritó en vano".

....Publicidad....

Mi verso favorito había sido omitido, tal vez, una sensibilidad hacia las costumbres políticas contemporáneas podría haber coaccionado a los Rolling Stones a ajustar la canción para no incomodar a la susceptible generación que desconoce las raíces contestatarias de los Rolling Stones.

La mención a los asesinatos de los hermanos John y Robert ha sido retirada de "Sympathy for the devil" desde hace más de 15 años. Según Mick Jagger, es porque "la canción es muy larga". Ingeniosa respuesta, que induce a mi escepticismo a cuestionar y a dudar de la posible renuncia de la autenticidad de un rock, en una época en que todo tiene que adaptarse a lo políticamente correcto.

Jagger escribió la canción en 1968, yo la escuché por primera vez ese año, esperé 56 años para escucharla en vivo. Aunque escuché la versión truncada, mentalmente llené el verso faltante, y seguí disfrutando del concierto con cerveza y bareto en mano. Mis hijos ni se inmutaron, la escucharon sin que les provocara ningún comentario significativo.

En fin, han pasado casi 60 años, ¿A quién le importa la omisión de un verso en la canción?

Aunque hayan desinfectado su oda a la locura, siguen siendo Los Rolling Stones.