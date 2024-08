¿Por qué el esposo francés de Mariana Pajón, que representó a Colombia en Tokio, no estuvo en París?

.Publicidad.

Aunque, desde que Mariana Pajón logró ese histórico oro en Londres 2012, el BMX ha sido una posibilidad de medalla para Colombia, en esta edición de los Juegos Olímpicos no fue así y ninguno de los representantes cafeteros logró entrar en el podio. El mejor posicionado fue Mateo Carmona, quien logró obtener un diploma olímpico; pero en el caso de la triple medallista olímpica, no pudo clasificar a la final después de recibir un golpe en la segunda curva de la última carrera de las semifinales y se despidió de las justas en medio del llanto. Debido a su protagonismo, también se suscitó la pregunta sobre el esposo de Mariana Pajón, Vincent Pelluard, quien también fue un reconocido ciclista de BMX, pero no tuvo participación en la competición.

..Publicidad..

| Vea también: ¿Quiénes son los colombianos que hasta ahora han conseguido reconocimientos en los Juegos Olímpicos?

...Publicidad...

La razón de la ausencia de Vincent Pelluard, esposo de Mariana Pajón, en los Juegos Olímpicos

En medio de la competición de su esposa en estas justas, la ausencia de Vincent Pelluard en las pistas no fue ajena a los amantes del deporte. En Tokio 2020, el ciclista nacido en Francia, pero nacionalizado colombiano, participó al lado de Mariana, defendiendo los colores de Colombia. En dicho certamen, logró quedar en el décimo puesto, siendo protagonista al lado de la paisa; pero en esta edición, en su tierra natal, no fue así. En principio, se creía que el deportista no había clasificado a los JJ.OO.; pero la razón de su ausencia es muchos más sencilla, pues hace dos años, el europeo decidió decirle adiós a su carrera deportiva y colgar la cicla.

....Publicidad....

Carlos Ramírez, Mariana Pajón y Vincent Pelluard previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Foto: gw_bicycles

Así las cosas, con un tiempo bastante prudente alejado de los peraltes, era casi imposible que el esposo de Mariana Pajón retornara a la actividad profesional para vestir los colores del país una vez más. En su reemplazo, deportistas masculinos como Mateo Carmona, Diego Arboleda o Carlos Ramírez tuvieron participación, logrando tener buenas carreras e, incluso, en el caso de Carmona, peleando por el podio en la carrera final. Aun así, el exciclista sí estuvo en París; pero acompañando a la triple medallista olímpica en su última aventura en las justas.

| No se pierda: Palmeiras rechazó la primera oferta por Richard Ríos y Europa se aleja; €21 millones no alcanzaron

¿Cómo se conocieron Vincent Pelluard y Mariana Pajón?

Hay que recordar que Vincent Pelluard y Mariana Pajón se conocieron gracias al deporte, en el año 2012, cuando la paisa se convirtió en campeona olímpica. En 2013 se volvieron novios, en el mundial de Nueva Zelanda, y en 2017 se casaron en Antioquia, tierra de la que el francés también se enamoró. En 2018, Pelluard logró obtener la nacionalidad colombiana y, después de eso, decidió dejar de vestir los colores azul, blanco y rojo, para ponerse el amarillo, azul y rojo de su país adoptivo. En ese momento se les vio compartir su pasión juntos; pero después de su retiro han mantenido su relación en privado, aunque al francés se le ha visto seguir apoyando a la colombiana.

Matrimonio de Mariana Pajón y Vincent Pelluard. Foto: marianapajon

| Le puede interesar: