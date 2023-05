El jugador se ha convertido en referente del equipo verdolaga. Sin él, el club no tendría los resultados que tiene y Autuori ya hubiese sido echado como un perro

.Publicidad.

Si hay un negocio que le haya salido redondo a Atlético Nacional fue la contratación de Dorlan Pabón. Desde su llegada en 2021, el jugador se ha convertido en una pieza fundamental de la estrategia de juego del equipo; y tras el arribo de Paulo Autuori, ha tenido un protagonismo total, incluso llegando a ser goleador en la actual Copa Libertadores 2023. De los veteranos que llegaron al FPC, es de los que más rinde; y podría decirse que es el único que no ha sido criticado por su rendimiento.

Y es que han habido varios referentes del fútbol colombiano que fueron contratados por los grandes de la liga Betplay, así como fue fichado Dorlan Pabón por Nacional, y no han logrado adaptarse de nuevo al fútbol colombiano. Por ejemplo, uno de los mas sonados es Carlos Bacca, que fue contratado por el Junior de Barranquilla en 2022; y que después de casi 8 meses, no ha logrado convencer, ni siquiera, a los hinchas de su propio equipo. El jugador gana 350 millones de pesos mensuales y, para esa cifra, debería estar haciendo goles a diestra y siniestra en el equipo tiburón; pero no es así, lleva 1 gol en 15 partidos.

-Publicidad.-

Se puede decir oficialmente que el recoge pelota ha tenido más influencia en goles que Carlos Bacca está temporada? 😁 https://t.co/0pH3vl4XXj — Teo (@teo_lover29) May 2, 2023

| Vea también: ¿Por qué los clubes europeos no prestan jugadores, pero Millonarios sí tuvo que dar a Óscar Cortés?

Publicidad.

Caso contrario es el de Dorlan Pabón, jugador que en la actual temporada está volando. Con la camiseta de Atlético Nacional ha jugado 16 partidos, marcado 11 goles y asistido en 3 ocasiones. Actualmente es el goleador de la Copa Libertadores con 6 tantos y en cada partido de Atlético Nacional termina siendo figura indiscutible. El jugador cobra 215 millones de pesos en el club de los Ardila Lulle, 135 millones menos que Carlos Bacca; pero con un rendimiento que parece de un crack de talla mundial.

Saluden al goleador de la Copa Libertadores. Brillante presente el de Dorlan Pabón 🔥🇨🇴pic.twitter.com/HGJZTAyJKk — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 3, 2023

Dorlan Pabón es la viva imagen de que el retorno de los ídolos a los clubes colombianos no siempre resulta en desastre y que, incluso, algunos pueden responder de forma extraordinaria a la exigencias que piden para volver al FPC. Claro, también está la otra cara de la moneda, futbolistas que cobran por la experiencia; pero no por lo que hacen.