- El alemán que desafió a Bavaria, le montó competencia y terminó dándole nombre al barrio Germania

Rudolf Kohn creó la cerveza Germania en el centro de Bogotá y convirtió a Bavaria en su rival hasta que la empresa de Leo Kopp terminó absorbiendo su fábrica

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegó Rudolf Kohn Arnstein a la capital del país procedente de la ciudad de Pilsen, situada en la República Checa, en la Antigua Checoslovaquia. Traía consigo los conocimientos cerveceros de esa ciudad, famosa a nivel mundial por ser la cuna de la cerveza tipo Pilsen, creada en 1842.

Rudolph Kohn ingresó como técnico y maestro cervecero a laborar en la empresa del alemán Leo Kopp, propietario en esa época de la compañía Bavaria. Tras varios años de trabajo allí, Kohn decidió retirarse de Bavaria debido a sus diferencias con el dueño.

Una nueva cervecería para Bogotá

Fue así que decidió montar su propio negocio, y el 28 de marzo de 1903 adquirió un predio en el sector de Las Aguas, en el centro de Bogotá, donde funcionó por varios años el Fuerte Militar San Mateo, en la carrera 3 con calle 18A, muy cerca al río San Francisco, San Diego y el parque Centenario. En aquel momento, la zona todavía era rural, pero empezaba a transformase en zona industrial.

En agosto de 1905 Rudolf Kohn inaugura oficialmente la fábrica de cerveza alemana con el nombre de Cervecería Alemana de Rudolf Kohn & Compañía, lanzando al mercado la marca cerveza Pilsener–Bier, que posteriormente llevaría el nombre de cerveza Germania, convirtiéndose en la mayor competencia para la cervecería Bavaria en esa época.

A partir de ese momento, desde la planta en el sector de Las Aguas salía la Germania a lomo de mula para ser repartida en toda la ciudad. La gran mayoría de los trabajadores de la cervecera alemana vivían en los entornos de la fábrica, en el antiguo barrio Las Aguas, que años más tarde pasó a llamarse Germania en honor a la empresa productora de cerveza.

En aquel momento, donde actualmente se encuentran las Torres de Fenicia, funcionó la Fábrica de Vidrios Fenicia, que producía las botellas de vidrio para envasar la Germania y también fabricaba vasos. Con la empresa cervecera en ese lugar, la zona se hizo tan popular que hasta en las tablas y avisos de los antiguos buses urbanos de Bogotá aparecía el nombre de Germania y con ello se oficializó el cambio de nombre de Las Aguas a Germania.

En 1920, 15 años después de la fundación de la fábrica Cervecería Alemana de Rudolf Kohn & Compañía, surge otro competidor en el mercado de la cerveza: Cervecería Nacional, que fortaleció el mercado y fue un duro competidor para Germania. Sin embargo, la Cervecera Alemana continúo siendo el mayor competidor para Bavaria, porque la Cervecería Nacional sólo funcionó hasta 1935, año en el que cerró sus puertas por problemas económicos.

Bavaria absorbe a la Cervecería Alemana

En 1938, a sus 68 años de edad, murió Rudolf Kohn Arnstein y siete años más tarde, en 1945, sus herederos fueron convencidos por Bavaria para que vendieran la compañía. Germania, el máximo competidor de Bavaria en la industria cervecera de la época, pasó a ser propiedad de esta compañía.

Debido a la reducción de sus ingresos, ventas y pocas utilidades, la empresa Cervecería Alemana de Rudolf Kohn & Compañía cerró sus puertas definitivamente en 1960 y los predios donde funcionó por muchos años fueron comprados por la Universidad de Andes, aunque la famosa marca siguió produciéndose hasta la década de los 80.

Con la construcción de grandes edificaciones en el sector de la carrera tercera en el centro de Bogotá, donde antes se ubicaba la Cervecería Alemana, la Universidad de los Andes demolió la antigua fábrica para darle paso a la construcción de una de las modernas sedes del alma mater. Sin embargo, en Bogotá todavía quedan vestigios de lo que fue la famosa Cervecería Alemana fundada por Rudolf Kohn en Bogotá en los albores del siglo XX.

El último vestigio de la Cervecería Alemana

En los límites de las localidades de Usme y San Cristóbal se encuentra en pie un antiguo edificio que hizo parte del emporio de Germania y hoy es propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El edificio está ubicado en la antigua vía a Villavicencio, muy cerca a los barrios Juan Rey y Juan José Rondón. Los predios, que tienen un área de unas 130 hectáreas, fueron adquiridos por el Distrito en 1999, con el objetivo fundamental de preservar la quebrada Yomasa que los atraviesa, y también porque en esa zona del suroriente de Bogotá se encuentra la planta de tratamiento Yomasa, que surte de agua potable a la Localidad de Usme.

Los predios que en principio fueron de la Cervecería Alemana de Rudolf Kohn & Compañía, y que luego fueron adquiridos por Bavaria, pasaron a manos de la empresa Reforestadora de la Costa S.A. y luego fueron adquiridos por el distrito a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Hoy, la antigua edificación ha servido para los entrenamientos de los organismos de emergencia de la ciudad como la Defensa Civil y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Ese predio es conocido popularmente por la ciudadanía como La Alemana.

Anuncios.

Anuncios..