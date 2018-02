Menos palabras y más hechos, iniciativa juvenil de Quibdó

Mi nombre es Cristian David Córdoba, tengo 16 años, estudio en la institución educativa carrasquilla industrial de Quibdó y hace 1 año inicié un proyecto llamado “Menos palabras y más hechos”.

Esta iniciativa nace porque a los niños y jóvenes de Quibdó no nos dan la oportunidad de expresar lo que sabemos, sentimos y podemos hacer. En Quibdó, las alcaldías, gobernaciones, etc, quieren un cambio para la juventud, pero si ellos quieren un cambio, ¿cuáles son las iniciativas o proyectos para que los niños y jóvenes de Quibdó dejemos de ser el relleno de un cubo y nos convirtamos en el encender del fuego?

En Quibdó hay mucha violencia y discriminación. Muchos niños y jóvenes no tienen el espacio y oportunidad de desarrollar su talento. De ahí que inicié con este proyecto llegando a instituciones barrios, parques y enseñando a nunca darnos por vencidos, a luchar por un sueño, a cambiar de mentalidad, a enseñar a crear y construir proyectos de vida. También les fomento como tener sentido de pertenencia por nuestro municipio.

Este proceso no fue nada fácil y tampoco sacar este proyecto adelante. Por ejemplo, cuando iba a diferentes grupos y organizaciones a contar sobre este proyecto me decían que por ser menor de edad no me podían ayudar. Igualmente, en algunos barrios había personas que nos amenazaban y luego nos sacaban de ahí, de modo tal que no podíamos desarrollar nuestras actividades.

Sin embargo, esto no era un impedimento para poder sacar el proyecto adelante, cada día queríamos más. Aunque las personas nos decían que estábamos perdiendo el tiempo, yo sabía que daba todo de mí día a día para que esto saliera adelante.

En todo este proceso desarrollaba diferentes actividades, tales como: torneos de baile, más conocidos como “vive bailando”, esto con el fin de que los niños y jóvenes que practican vean que hay otros jóvenes que los apoyan y que lo único que quieren es que luchen y salgan adelante; torneos de fútbol, conocidos como “Rompiendo barreras”, con barrios víctimas del conflicto con la intención de unir lazos y de enseñarles que por medio del fútbol podemos olvidar la delincuencia; y actividades ludorecreativas con el fin enseñarles a los más pequeños que hay cosas que los ayudarán a crecer como personas día a día y que por medio de estas actividades pueden salir adelante. Así mismo, llegamos al ancianato de Quibdó con el fin de darles a entender a las personas mayores que hay jóvenes que están interesados por el bienestar de ellos.

También, en el mes junio del año pasado fui invitado a un taller de liderazgo, el cual me enseñó lo importante que es dirigir a un grupo de personas hacia la cumbre del éxito. De ahí ese mismo mes recibí la llamada la cual decía Cristian fuiste convocado a participar en un campamento de liderazgo en san Carlos (Antioquia). Tenía mucha emoción, quería seguir enseñando y sabía que con este campamento iba a aprender para luego poder enseñar.

Cuando llegó el momento del viaje tenía mucha emoción porque era la primera vez que iba a un campamento. Llegamos a Medellín y de ahí partimos a donde nos iríamos a quedar. Llegué y vi jóvenes de distintas etnias, lo cual me asombró. Esa misma noche cenamos juntos y conocí jóvenes de distintas partes del país con historias diferentes, lo cual me motivaba a seguir fomentando este tipo de valores que buscan generar un cambio y un mejoramiento en nuestro terreno.

Al día siguiente, temprano, partimos para San Carlos (Antioquia) a aprender cosas nuevas, las cuales nos servirían como jóvenes líderes. Cuando llegamos, unos gringos nos dieron la bienvenida a TAWA, juntos hicimos una actividad de baile, la cual la disfruté mucho. Esa noche compartí con todos los jóvenes del país.

Contándoles mi historia ellos se sintieron contentos y me agradecían por la labor que vengo haciendo en mi municipio. La verdad, en TAWA aprendí y conocí todo lo que necesitaba para crecer. Por ejemplo, aprendí que escalar es como la vida ¿Por qué? Porque cuando escalaba me demoré mucho y habían obstáculos que me impedían lograr mi objetivo, pero los dirigentes me decían “Cristian, eres grande, dale que sé que puedes llegar, no te rinda”. Gracias a ellos pude lograr mi objetivo el cual era llegar hasta la meta. Estaba muy contento de lo que había aprendido y lo compartí con mis compañeros.

TAWA me enseñó por qué debo luchar, por qué debo salir adelante, por qué debo creer que los sueños son posibles. Además, aparte de ser un campamento fue mi familia, mi casa y la verdad lloré al despedirme, pero no de dolor sino de alegría. Sé que cada uno de nosotros al llegar a nuestros municipios iríamos con la mentalidad de luchar por las necesidades de nuestro entorno.

Sé que no será fácil, aparecerán personas que nos tratarán de locos, nos dirán que estamos perdiendo el tiempo, pero cuando eso pase recordaré cuando estaba escalando, cuando me decían “vamos, Cristian, que eres capaz, vamos que lo lograrás”.

Al principio éramos 2 jóvenes, Carlos Daniel Bejarano y yo, ya no somos 2 sino 60 jóvenes que también creen y confían en que el cambio es posible

Y aunque siempre que desarrollamos una actividad sale de nuestros descansos, no contamos con apoyos para poder conseguir los implementos, para poder conseguir cosas grandes. No obstante, luchamos por eso, porque queremos que nos escuchen, que nos apoyen y que Colombia sepa que hay jóvenes que trabajan por la paz y la reconciliación de nuestro país.

