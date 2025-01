Medicina del dolor: el enfoque de la medicina que está transformando vidas

Por: Sebastián Hernández |

enero 23, 2025



La medicina, de la mano de la transformación tecnológica que estamos experimentando en todos los sectores, está evolucionando rápidamente con diferentes especialidades y enfoques que permiten encontrar soluciones más específicas a las necesidades de los pacientes. En el campo de la medicina del dolor, la innovación y la integración de diversas terapias han transformado significativamente la forma en que se aborda el alivio y tratamiento del dolor crónico.

Para profesionales como el Dr. Joaquí es importante adaptar un enfoque integrador para el manejo del dolor, considerando no solo los aspectos físicos, sino también los emocionales y espirituales de sus pacientes. Esta perspectiva le permite personalizar los tratamientos de acuerdo con las necesidades específicas de cada paciente, mejorando así los resultados terapéuticos.

Uno de los avances más destacados en este ámbito es la utilización de terapias regenerativas. Estas terapias, que incluyen el uso de células madre y exosomas, buscan no solo aliviar el dolor, sino también promover la reparación y regeneración de los tejidos dañados.

“El cuerpo humano tiene una capacidad increíble de regenerarse y sanarse a sí mismo cuando se le proporcionan las herramientas adecuadas. Estas herramientas biológicas, derivadas de nuestras propias células, abren nuevas posibilidades para el tratamiento de condiciones crónicas y degenerativas.” Comenta el Dr. Joaquí.

En casos específicos como el lumbago, o dolor lumbar, este puede originarse por diversas causas, siendo una de las más frecuentes el deterioro de los discos intervertebrales. Estos discos actúan como amortiguadores entre las vértebras de la columna, gracias a su composición cartilaginosa y un núcleo gelatinoso interno. El estrés y la inflamación pueden dañar los discos, provocando hernias o fisuras que permiten la salida del material gelatinoso. Si esta hernia comprime un nervio cercano, puede desencadenar dolor irradiado a la pierna, conocido como ciática, que puede limitar la movilidad e incluso afectar la función muscular.

“En casos severos, donde el dolor es intenso y no responde a tratamientos conservadores como los bloqueos convencionales con esteroides, la cirugía puede ser necesaria. Sin embargo, existen alternativas como las terapias con medicina regenerativa que pueden ofrecer opciones de recuperación, de una manera menos invasiva.” Comenta el Dr. Joaquí.

En su práctica, el Dr. Joaquí utiliza dos enfoques innovadores: la discólisis con ozono y la terapia con células madre. La discólisis con ozono consiste en la aplicación de ozono en el interior del disco, que puede deshidratarlo o promover la regeneración, dependiendo de la concentración utilizada. Esto puede aliviar el dolor y favorecer la reabsorción de la hernia. La terapia con células madre, por otro lado, implica la introducción de células madre en el disco dañado, buscando estimular su regeneración y aliviar el dolor. Ambos procedimientos requieren experiencia y precisión para introducir una aguja en el disco bajo guía de rayos X. Estas terapias buscan aliviar el dolor discogénico y la ciática, ofreciendo alternativas menos invasivas a la cirugía y promoviendo la regeneración del disco dañado.

Además de las terapias regenerativas, la medicina del dolor ha visto un aumento en la aplicación de prácticas integrativas y funcionales. Esto incluye la meditación, el yoga, y el ejercicio regular, que no solo ayudan a manejar el dolor, sino que también mejoran la calidad de vida general de los pacientes.

La evolución de este campo también ha sido impulsada por una mayor comprensión de la necesidad de personalizar los tratamientos. Cada paciente es único y por lo tanto, los planes de tratamiento deben adaptarse a las necesidades individuales. Este enfoque personalizado permite a los médicos diseñar estrategias específicas que no solo abordan los síntomas, sino que también atacan las causas subyacentes del dolor.

Estos avances no solo ofrecen nuevas esperanzas a los pacientes que sufren de dolor crónico, sino que también están redefiniendo el futuro de la atención médica. El futuro de este campo nace de entender que el manejo del dolor no es solo aliviar los síntomas, sino transformar la vida de los pacientes a través de un enfoque holístico y personalizado.