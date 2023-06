Insultaba a los trabajadores y le pegaba sus compañeros: la pésima persona que sería Vicky Hernández

El actor Jimmy Vásquez no se quedó callado y dió tremendas quejas de otra actriz. Todo apunta a que se trata de Vicky Hernández

Todos los colombianos conocen a Vicky Hernández, la actriz vallecaucana que lleva años en teatro, cine y televisión. La artista es sumamente conocida, se estima que ha participado en poco más de 50 producciones de la pantalla chica y en todas resalta por sus actuaciones impecables, además de lucir como una persona sumamente amable. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, otro actor del medio habló de incómodos momentos que pasó y los ‘encontrones’ que tuvo con quien se presume podría ser Vicky. Fue la única actriz de renombre y con ese apellido que coincidió con él en las producciones que menciona.

Jimmy Vásquez, estuvo en el programa digital de ‘Jhovanoty’ y habló acerca de una actriz de ‘toda la vida’ de apellido Hernández, que trabajó con él en ‘Aquí no hay quién viva’ y ‘Escobar, el patrón del mal’: “Tuve un par de malas experiencias con una actriz muy conocida, una señora… De apellido Hernández.”, dijo el actor. La primera situación que nombró fue el maltrato a las trabajadoras de la novela: “La señora les decía a las vestuaristas ineptas, inútiles. Yo le decía que ellas estaban las 12 horas con nosotros y que si no le gustaba el trabajo, que hablara con el productor, pero que no las tratara de esa manera… Nos pegamos un agarrón horrible”, mencionó, dando pistas que apuntaban a Vicky Hernández.

@jhovanotyoficial “Cobraba 100 millones de pesos” - ¿a qué actor se refería Jimmy Vásquez? ♬ sonido original - Jhovanoty

Luego, mencionó un segundo incidente, en el que se vió involucrada otra persona, la actriz Consuelo Luzardo, a quien presuntamente empujó de adrede: “Ya habíamos tenido una mala experiencia. Cuando estábamos grabando el cabezote de esa serie, ella empujó a Consuelo Luzardo porque no la dejaba quedar en el plano“, confesó. Jimmy Vásquez, no soportó más esas actitudes y se molestó. Aunque le pidió disculpas por el bien del trabajo y para evitar más problemas. Sin embargo, cabe aclarar que ninguna de las partes ha confirmado nada de lo que se dijo. Que se trate de Vicky Hernández es una suposición.

Pues eso le sucedió a Jimmy. El actor nos cuenta que hace varios años, grabando una comedia vio hasta golpes. pic.twitter.com/gsh9lPnEsj — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 21, 2019

