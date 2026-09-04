- Más de 5 horas bajo la tierra: el milagroso rescate de un obrero quindiano que sobrevivió gracias a una cámara de aire

El joven Bryam Armero quedó sepultado por un alud mientras trabajaba en una obra del barrio La Graciela, sus compañeros obreros ayudaron a rescatarlo

Un pequeño espacio de aire era lo único que lo separaba de la muerte. Encima suyo, había toneladas de barro. El silencio era sepulcral a su alrededor. Entre la superficie y su cuerpo, un puñado de hombres removía la tierra con manos y herramientas. Con pequeñas linternas sujetas a los cascos, aprovechaban los haces de luz para rasgar las entrañas de la tierra en su búsqueda.

Querían llegar hasta él sin provocar un derrumbe. A pocos metros del equipo de rescatistas — integrado por los Bomberos, la Defensa Civil, la Policía, USAR COL 17, la Alcaldía Municipal y sus compañeros de trabajo— Bryam Eduardo Armero, un joven obrero quindiano, seguía respirando.

La tierra podía sepultarlo o salvarlo. No sabía qué tan cerca estaban quienes habría de sacarlo vivo tras un derrumbe, en el barrio La Graciela de Montenegro, en la tarde del pasado jueves 3 de septiembre.

Las labores de rescate duraron más de 5 horas. El equipo de búsqueda, integrado por entidades gubernamentales y sus compañeros de trabajo, hizo una operación quirúrgica en las entrañas de la tierra.

Eran las 5:50 p.m. En una obra donde varios trabajadores adelantaban labores relacionadas con una tubería, la tierra se les vino encima y dejó sepultados a dos de ellos. Faltaban apenas 10 minutos para terminar la jornada. El terreno cedió y el alud cayó sobre Armero y uno de sus compañeros, que logró salir rápidamente del imprevisto.

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Carrera contra el reloj

Los compañeros de Armero dieron aviso y los organismos de socorro acudieron de prisa. La Cruz Roja Seccional Quindío activó su Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano: USAR COL 17. También llegaron los Bomberos de Montenegro, la Defensa Civil, la Policía, la Alcaldía y funcionarios de Empresas Públicas del Quindío.

El principal enemigo, como suele suceder en los desastres naturales, era el tiempo. A las 8:00 p.m., la Cruz Roja había movilizado voluntarios, una ambulancia, un vehículo 4x4 y el equipo especializado de rescate. Hasta el alcalde, Gustavo Pava Busch, llegó al lugar. Allí, estuvo atento a la operación.

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El reto no solo era llegar a Bryam. Debían hacerlo con precaución extrema: cualquier paso en falso podría terminar en un deslizamiento de tierra, que acabaría con la vida del joven obrero. La tierra estaba inestable. Cada palada era un riesgo y cada movimiento podía desprender otra porción del talud. Los socorristas avanzaban mientras los familiares, compañeros y vecinos esperaban cerca, viendo cómo la noche se tragaba la obra.

Entonces apareció otro peligro. Una roca de gran tamaño se desprendió y golpeó a uno de los socorristas que participaba en las labores. El hombre sufrió fracturas en una de sus piernas y tuvo que ser llevado al hospital Roberto Quintero Villa. La operación continuó mientras un rescatista se había convertido en paciente hospitalario.

El aire lo mantuvo vivo

Bryam Armero esperaba. Durante horas, los rescatistas cavaron en la tierra con la pericia necesaria para no provocar más deslizamientos. Entonces, sucedió lo que los testigos del rescate coincidieron en llamar milagro. El joven había quedado atrapado, pero el material que lo sepultó se acomodó de una manera improbable y dejó un espacio por el que pudo respirar.

Bryam Armero alió con algunas lesiones y maltratado por el encierro, pero estable. De inmediato, fue llevado al hospital Roberto Quintero Villa para valoración médica.

Esa pequeña cámara de aire fue su refugio mientras en la superficie se organizaba el rescate. Pasaron las horas. Decenas de curiosos del barrio La Graciela permanecieron pendientes de la excavación. El rescate se convirtió en una escena de silencio, tierra removida y luces artificiales. Nadie podía saber cuánto tiempo resistiría el hombre bajo la tierra.

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Finalmente, llegaron a él. A la 1:15 a.m. del viernes 4 de septiembre, tras más de 5 horas de labores, la Cruz Roja confirmó el rescate de Armero. Había permanecido atrapado más de 300 minutos. Salió con algunas lesiones y maltratado por el encierro, pero estable. De inmediato, fue llevado al hospital Roberto Quintero Villa para valoración médica.

El rescate terminó, pero la historia no. Durante este viernes, las autoridades anunciaron evaluaciones técnicas del terreno para determinar sus condiciones de seguridad. El alcalde Gustavo Pava señaló que los movimientos sísmicos recientes podrían estar afectando la estabilidad del suelo, una posibilidad que deberá ser establecida mediante estudios técnicos.



La noche anterior, sin embargo, nadie estaba pensando en estudios geológicos ni en informes de riesgo. Estaban buscando a un hombre que, durante horas y bajo toneladas de tierra, sobrevivió gracias a una pequeña y milagrosa cámara de aire que hizo posible la llegada del equipo de rescatistas y la segunda oportunidad que le dio la vida.

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