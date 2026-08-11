El especializado equipo de rescatistas que Galán envió a Cali a buscar y salvar victimas del terremoto

El Grupo USAR, liderado por el sargento Joel Bustamante, conformado por bomberos de las más altas capacidades en búsqueda y rescate, llegará a Cali, Pereira y Chocó

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026, que ha dejado como resultado preliminar más de 100 personas fallecidas y cerca de 90 más heridas, las ciudades que resultaron más afectadas por el fuerte sismo son Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

En Bogotá, el Alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) realizó un estudio para conocer de primera mano las posibles afectaciones en la infraestructura de colegios oficiales, transporte masivo, obras y vías de la ciudad.

Después de la verificación de los organismos de emergencias de Bogotá, no se reportaron daños estructurales debido a que el impacto fue moderado. Solo algunas grietas en edificaciones que no ponen en riesgo la estructura de las mismas ni la integridad física de los habitantes.

Según los 20 alcaldes locales de la ciudad, no hubo reportes de gravedad. Como medida preventiva ante lo ocurrido, las empresas Metro y Transmilenio suspendieron la operación en el vagón C y acceso norte de la Estación Jiménez, en la Troncal de la Caracas, de forma temporal.

Por su parte el director del IDU, Orlando Molano, confirmó que, tras una revisión técnica en las obras de la ciudad, no se encontraron afectaciones estructurales.

Ante el reporte de levedad en los daños en la capital, Carlos Galán priorizó brindar ayuda a las ciudades más afectadas respondiendo de esa forma al pedido de ayuda de los alcaldes de Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

Con ese propósito ordenó el envío de 100 rescatistas especializados en este tipo de emergencias del Grupo USAR. Su misión será apoyar las labores de rescate. El primer grupo está conformado por más de 60 rescatistas y dos caninos, un componente médico, 5 toneladas de equipos en búsqueda tecnológica, atención prehospitalaria y rescate, al mando del Sargento Joel Bustamante, quien también viajó a Cali.

Además, se alistan otros equipos de rescatistas para salir hacia Quibdó y Pereira en las próximas horas. Por su parte, otro equipo se quedará en Bogotá para resolver cualquier eventualidad en la ciudad.

Además, se enviaron 120 unidades de sangre solicitadas por el Instituto Nacional de Salud para Buenaventura, Cali y Chocó. Igualmente, se indicó que el equipo de rescate especializado enviado desde Bogotá tendrá autonomía para estar en las operaciones de búsqueda y rescate.

Por lo pronto, el plan de acción determina que estarán en las zonas afectadas durante 10 días con alimentación, hidratación y campamento. El equipo está especializado en estructuras colapsadas, búsqueda de heridos y rescate urbano. Además, tendrá el acompañamiento de ingenieros estructurales para que ayuden a verificar el estado de las edificaciones. Por último, dos caninos expertos en busca de personas vivas hacen parte de la misión.

Ante la difícil situación de las personas que resultaron afectadas por los fuertes sismos, la Alcaldía de Bogotá dispuso de 6 puntos estratégicos atendidos por los organismos de emergencias en cabeza de la Cruz Roja, con el objetivo de que los bogotanos se solidaricen con los damnificados y hagan las donaciones requeridas: arroz, aceite, pastas, enlatados, granos, harinas, panela y leche en polvo, al igual que suministros de primeros de auxilio, artículos de higiene personal, agua potable, cobijas, mantas almohadas, colchonetas y toldillos.

Los puntos de acopio son: Avenida carrera 68 # 31 – 41 sur, Samur Norte calle 134, Carrera 7b bis # 132 – 31, Avenida la Esmeralda # 63 – 81, Carrera 24 # 73 – 38, Diagonal 79b # 62 – 53 y el Palacio de los Deportes, en la calle 63 # 59ª – 06.

Anuncios.

Anuncios..