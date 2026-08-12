- El médico que no dejó atrás a sus pequeños pacientes: así evacuaron diez bebés durante el terremoto

Germán Somoyar y otros trabajadores de la Clínica Panamericana evacuaron a los recién nacidos mientras el sismo sacudió Apartadó

La jornada laboral apenas comenzaba. En la Clínica Panamericana de Apartadó, el personal médico se preparaba para un día más entre consultas, pacientes y urgencias. A las 7:34 a.m. la rutina desapareció.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el país y convirtió hospitales, calles y edificios en escenarios de incertidumbre. Mientras en Pereira, Manizales y Cali las personas buscaban dónde ponerse a salvo, en Apartadó los médicos tuvieron que tomar decisiones en medio del movimiento de la tierra.

En la Clínica Panamericana había, además, una situación especialmente delicada: varios recién nacidos permanecían en el sexto piso.

Entre quienes participaron en su evacuación estaba Germán Andrés Somoyar Duarte, pediatra de la institución. Junto con otros integrantes del equipo médico, comenzó a sacar a los bebés del lugar mientras el edificio todavía se movía.

No era, por supuesto, una evacuación sencilla. El movimiento hacía difícil mantenerse en pie y los recién nacidos no podían caminar ni ser trasladados por sus propios medios. Había que cargarlos en brazos y bajar desde uno de los pisos superiores mientras el personal intentaba mantener el control en medio del miedo.

El pediatra que no dejó atrás a sus pacientes

Al final, fueron diez bebés evacuados. La conmovedora escena convirtió a Somoyar en uno de los rostros que comenzaron a circular después del terremoto. Las imágenes y testimonios sobre lo ocurrido hicieron que muchas personas lo señalaran como un héroe, aunque el propio médico ha insistido en que se trató de un trabajo de equipo.

#VideoBlu Un héroe sin capa en medio de la emergencia. El doctor Germán Somoyar, pediatra de la Clínica Panamericana de Apartadó, se viralizó tras poner a salvo a varios neonatos durante el sismo. Su valerosa labor fue destacada por el gobernador Andrés Julián Rendón. pic.twitter.com/BMcN8lRA4L — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 11, 2026

Probablemente, esa sea una de las partes importantes de la historia. En una emergencia como la que vivió la Clínica Panamericana, un médico no trabaja solo. Enfermeras, auxiliares, personal administrativo y otros profesionales deben reaccionar al mismo tiempo para proteger a los pacientes y evacuar las zonas que puedan representar un riesgo.

Somoyar, quien cuenta con formación en neonatología, terminó en medio de una de las situaciones más difíciles para cualquier profesional de la salud: sacar a pacientes que no podían protegerse por sí mismos.

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La escena de Apartadó hizo, además, eco en Cali. En el Hospital Universitario del Valle, otro grupo de trabajadores de la salud tuvo que evacuar a pacientes después de que la estructura resultara afectada por el terremoto. Allí, el personal sanitario trasladó a los pacientes hacia zonas exteriores mientras continuaba la atención médica en medio de la emergencia.

Son imágenes distintas de una misma jornada: hospitales que tuvieron que dejar por unas horas la rutina para convertirse en lugares de evacuación, médicos que debieron atender mientras todavía existía temor por nuevas réplicas y trabajadores que tuvieron que poner en práctica, en cuestión de segundos, protocolos que normalmente se entrenan pensando en momentos como este.

En Apartadó, la historia quedó resumida en diez pequeños pacientes que lograron salir de aquel sexto piso. Mientras afuera la tierra todavía parecía no haber terminado de sacudir al país, dentro de la clínica Germán Somoyar y sus compañeros cargaron a los recién nacidos en brazos y comenzaron a bajar. No hubo tiempo para discursos ni para pensar demasiado en lo que vendría después. Solo había una prioridad: sacar a los bebés.

El logro es más grande aún si se tiene en cuenta que la emergencia sigue abierta: el último reporte de la UNGRD contabiliza 250 muertos, 3.755 heridos y 287 desaparecidos. Los organismos de socorro han conseguido 320 rescates con vida, pero todavía enfrentan 64 edificios colapsados y más de 24.000 viviendas afectadas, mientras continúan las operaciones de búsqueda con equipos especializados.

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