Este es el listado oficial de los 306 fallecidos que hasta el día de hoy se conocen luego del terremoto

La cifra de fallecidos por el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto ya llegó a 306, pero detrás de cada registro hay un nombre, una edad y una historia familiar que quedó marcada por el sismo. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó el reporte de personas fallecidas por el movimiento sísmico y publicó el listado de víctimas identificadas en distintos municipios del occidente colombiano.
El documento reúne personas de todas las edades. Hay bebés, niños, adolescentes, adultos y personas mayores de 100 años entre los fallecidos, mientras que algunos menores aparecen identificados únicamente mediante iniciales, de acuerdo con las disposiciones para proteger su identidad.
La mayor concentración de víctimas está en Cali, seguida por Pereira. A ellas se suman municipios de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca y Chocó. El registro permite dimensionar cómo el terremoto afectó a comunidades ubicadas a cientos de kilómetros entre sí.
Lista de muertos del terremoto en Colombia
La actualización de Medicina Legal hace parte del proceso de identificación y verificación de los fallecimientos relacionados con el sismo. El reporte oficial contiene el nombre, sexo y edad de cada una de las víctimas identificadas, además del municipio donde fue registrado cada deceso.
En Cali aparece el listado más extenso. Allí figuran personas de 1 a 94 años, entre ellas familias y adultos mayores, además de varios menores cuyos nombres fueron protegidos mediante iniciales. Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo y Cartago completan parte de los registros correspondientes al Valle del Cauca.
Pereira concentra también un número considerable de registros. En la ciudad hay 118 personas identificadas, Más al occidente, Quibdó también aparece en el documento, junto con municipios como Belén de Umbría, Manizales, Armenia-Calarcá, Santander de Quilichao y Popayán. La lista, municipio por municipio, permite seguir el rastro de la tragedia más allá de una cifra general.
Cali, la ciudad con más víctimas registradas
En el reporte aparecen los siguientes fallecidos en Cali:
- Dey Levy Potosí Arango, masculino, 35 años
- Carlos Andrés Cortés Palacios, masculino, 45 años
- Omar Esquivel González, masculino, 48 años
- N N V C, femenino, 8 años
- Jeider Orlando Fomseca Gil, masculino, 24 años
- Angie Lizeth Perlaza Estupiñan, femenino, 25 años
- Mariano Cadena Quiñones, masculino, 43 años
- Ana Gabriela Aguirre García, femenino, 20 años
- Jaime Bonilla Victoria, masculino, 55 años
- Andrés Felipe Escobar González, masculino, 22 años
- Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez, masculino, 28 años
- Ana Lucelly Adarbe Núñez, femenino, 45 años
- María Patricia Vasquez Bautista, femenino, 68 años
- Edwin Marino Rodríguez Victoria, masculino, 56 años
- Miriam Del Socorro Quintero Ramírez, femenino, 64 años
- Miriam de Jesús Wilches de Palacio, femenino, 81 años
- Laura Johanna Reyes Pinilla, femenino, 28 años
- S T A M, femenino, 10 años
- Rosa Matilde Rodríguez Calvache, femenino, 78 años
- Carlos Modesto Olivo Jiménez, masculino, 68 años
- Jhon Edwar Viedman Ceballos, masculino, 29 años
- Francisney Mambuscay Benachi, masculino, 45 años
- Gloria del Carmen Rosero Popayán, femenino, 41 años
- Sofya Saavedra Caycedo, femenino, 23 años
- Ana Beiba López, femenino, 83 años
- John Harold Caicedo Banguera, masculino, 43 años
- Mónica Lorena Mera Murillo, femenino, 40 años
- Nelly Cecilia Meneses Obando, femenino, 74 años
- Angela Julieth Muñoz Torres, femenino, 36 años
- Germán Sarria Arboleda, masculino, 66 años
- Fabio Arana Tobar, masculino, 49 años
- Ofelia Giraldo Osorio, femenino, 85 años
- Luz Dary Osorio Giraldo, femenino, 63 años
- María Idaly Salazar Piedrahita, femenino, 79 años
- Guillermo Atehortua González, masculino, 78 años
- T A B, masculino, 12 años
- Angie Giovanna Trujillo Sánchez, femenino, 37 años
- María Leidy Scarpetta Ruiz, femenino, 39 años
- Olga Borja, femenino, 87 años
- Pedro Noe Chaguendo Concha, masculino, 72 años
- David Steven Restrepo Moreno, masculino, 25 años
- Lennin Dinay Ruiz Fernández, femenino, 37 años
- Elsa Valencia Giraldo, femenino, 84 años
- María Cristina Suárez Rendón, femenino, 38 años
- S LL R, femenino, 1 año
- I S P S, masculino, 12 años
- Yamileth Rojas Riascos, femenino, 48 años
- Juan Francisco Barrios Joly, masculino, 72 años
- Juan Guillermo Mosquera, masculino, 19 años
- Karroll Paola Mora Pelaez, femenino, 45 años
- E L M, masculino, 16 años
- Julia Amelia Palta Paz, femenino, 76 años
- Juan Pablo Arango García, masculino, 24 años
- María Esmeralda Ordoñez de Pérez, femenino, 84 años
- Isabel Castillo de Contreras, femenino, 94 años
- Miguel Enrique Abuchar Porras, masculino, 73 años
- Patricia del Pilar Jiménez Burbano, femenino, 60 años
- Angie Isabella Castaño Melo, femenino, 20 años
- Yenci Lorena Delgado Restrepo, femenino, 22 años
- Faisuly Rojas Foronda, femenino, 50 años
- Ana Ludivia Bernal Arciniegas, femenino, 58 años
- Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon, femenino, 69 años
- Sandra Stella Duque Burgos, femenino, 57 años
- Luz Nelly Guerrero Núñez, femenino, 35 años
- A L M, femenino, 13 años
- Angelica Álzate Orozco, femenino, 42 años
- Alejandro Martínez Prado, masculino, 55 años
- Xiomara Angelica Agredo Galvez, femenino, 36 años
- Luis Emilio Contreras Castillo, masculino, 66 años
- Elsa Ortiz Prieto, femenino, 81 años
- Gloria Ines Zorrilla Gómez, femenino, 61 años
- Doris Niño Vera, femenino, 71 años
- Luz Angela Prado de Martínez, femenino, 81 años
- Jhon Fleider Gómez Grajales, masculino, 59 años
- Merzori Sánchez López, femenino, 50 años
- Helda Nubia Aristizabal Aristizabal, femenino, 58 años
- Ricardo López Arango, masculino, 75 años
- Catherin López Saldarriaga, femenino, 44 años
- V G R, femenino, 7 años
- Amparo Jaramillo Eastman, femenino, 73 años
- María del Rosario Caicedo Bravo, femenino, 19 años
- Rosalba Montañez Arias, femenino, 54 años
- Jairo Hernan Saavedra Cardona, masculino, 62 años
- Nur Zuñiga de Gallego, femenino, 70 años
- Dario Patiño Rivera, masculino, 77 años
- Juan David Cano Pabon, masculino, 31 años
- Blanca Victoria Caicedo López, femenino, 61 años
- Jorge Enrique Pinchao, masculino, 80 años
- Efren Caicedo López, masculino, 65 años
- Luz Angela Martínez Ruiz, femenino, 54 años
- Héctor Gallego Ocampo, masculino, 83 años
- María Nelsida Hincapié Martínez, femenino, 72 años
- Luz Aida Hincapié Martínez, femenino, 64 años
- María del Socorro Hincapié Martínez, femenino, 68 años
- L M F, femenino, 10 años
- Juan Felipe Ramírez García, masculino, 27 años
- Gloria Inés Jiménez Saa, femenino, 85 años
- Kevin Andrés Cadavid Duque, masculino, 33 años
- Jazmín Montoya Castaño, femenino, 34 años
- D C M, masculino, 1 año
- María Adiela Osorio de Ramírez, femenino, 76 años
- Esperanza Jiménez Saa, femenino, 90 años
- María Isabel Jiménez Escarria, femenino, 58 años
- Luis Eduardo García Vela, masculino, 59 años
- María Tulia Vera Bocanegra, femenino, 85 años
- Carlos Arturo Aponte Espinosa, masculino, 71 años
- I G A, femenino, 11 años
- Diego Alejandro García Cortés, masculino, 27 años
- Cecilia Laguna Cruz, femenino, 75 años
- Gustavo Arley López Giraldo, masculino, 50 años
- Amparo Barona Jiménez, femenino, 76 años
- Marta Erika Carrua Gómez, femenino, 60 años
- Jaime Martínez Bolaños, masculino, 62 años
- Miguel Ángel Valencia Muriel, masculino, 75 años
- Claudia Mónica Trigreros Rojas, femenino, 55 años
- Martha Rocío Rojas de Barbery, femenino, 65 años
- Alejandra Vivas Jiménez, femenino, 34 años
- Isabel Guasaquillo Chávez, femenino, 66 años
- Isabella Saavedra Caycedo, femenino, 20 años
- Rosa Esther Tello Ceballos, femenino, 66 años
- M V J, masculino, 10 años
- Amparo Rojas de Méndez, femenino, 90 años
- J J V S, masculino, 16 años
- Zulay Gregoria Olivo Gaviria, femenino, 72 años
- Nidia Méndez Rojas, femenino, 72 años
- María Stella Marín Serna, femenino, 70 años
- Juan Esteban Vanegas Galeano, masculino, 24 años
- Juan Carlos Aguirre Benitez, masculino, 48 años
- Valentina Vanegas Galeano, femenino, 29 años
- Siomara Hernández Duarte, femenino, 62 años
- Humberto Lara Tascon, masculino, 86 años
- Víctor Manuel Acosta Valdés, masculino, 55 años
- Luz Adriana Betancourt Correa, femenino, 57 años
- Eladio Álvarez Vega, masculino, 102 años
- Gladys Grajales Montaño, femenino, 78 años
- Luz Elena Varela Tamayo, femenino, 59 años
- María Isabel Suarez Narvaez, femenino, 68 años
- Luciana Valentina Marcano Vergara, femenino, 24 años
- María Melida Betancourt de Correa, femenino, 90 años
- Juan José Cruz Salazar, masculino, 39 años
- Victoria Eugenia Perea Pérez, femenino, 54 años
- Nelly Grajales de Gómez, femenino, 77 años
- Matias López Sánchez, masculino, 17 años
- Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez, masculino, 17 años
- Nubia Esperanza Velasquez García, femenino, 57 años
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Otros municipios del Valle del Cauca
Buenaventura
- Carlos Alberto Rosero Pretel, masculino, 55 años
- Mabel Cristina Carvajal Posada, femenino, 57 años
- Martha Patricia Correa Grueso, femenino, 50 años
- Washington Segura Garcés, masculino, 49 años
- Guillermina Angulo Torres, femenino, 46 años
- Arnulfo Rojas Renteria, masculino, 74 años
- José Joaquin Rodríguez Galindo, masculino, 76 años
- D D A, femenino, 16 años
- Dilia Gongora Suican, femenino, 66 años
Buga
- A R G, masculino, 8 años
- Paola Andrea Quintero Daza, femenino, 34 años
- J A M Q, masculino, 6 años
- M J L T, femenino, 6 años
- E B A, masculino, 6 años
- Jesús Alfonso González, masculino, 28 años
Sevilla
- María Edilma Gutiérrez de Muñoz, femenino, 81 años
- Aristóbulo Muñoz Restrepo, masculino, 83 años
- Luz Meri Cartagena Hermira, femenino, 53 años
Tuluá
- José Norberto Gómez Valencia, masculino, 73 años
- Aliro Cardona Castillo, masculino, 70 años
- Luz Adriana Restrepo López, femenino, 45 años
Roldanillo
- Juan Carlos García Castañeda, masculino, 30 años
- Omaira Ramírez de Salcedo, femenino, 85 años
- Magnolia García Lugo, femenino, 57 años
- Guillermo Baldion, masculino, 78 años
- Miguel Antonio Herrera Bueno, masculino, 88 años
- María Ludivia Giraldo Rubio, femenino, 80 años
Cartago
- Elizabet Osorio Henao, femenino, 66 años
- Sandra Milena Molina Martínez, femenino, 31 años
- Leonor Panesso de Marín, femenino, 81 años
- Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez, masculino, 70 años
Pereira reúne 118 víctimas identificadas
La capital de Risaralda es el segundo municipio con mayor cantidad de registros en la actualización. En sus 118 casos aparecen personas de distintas edades, desde adolescentes hasta adultos mayores.
El listado incluye, entre otros, víctimas de 17, 19, 21, 22, 23 y 25 años, así como personas de 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88 y 92 años. También aparece un menor identificado mediante iniciales.
Pereira, después de Cali, concentra una parte importante de los fallecimientos registrados por Medicina Legal.
Pereira
- Lina Marcela Rodas Cuartas, femenino, 37 años
- Julián Andrés Mejía Moreno, masculino, 27 años
- Sandra Patricia Chica Montoya, femenino, 47 años
- Gilberto de Jesús Giraldo López, masculino, 74 años
- Pilar Jiménez Toquica, femenino, 81 años
- Sergina Moncada Aguirre, femenino, 71 años
- Argensola del Socorro González Gutiérrez, femenino, 82 años
- Paula Andrea Franco Bustamante, femenino, 44 años
- Dargui González Guerrero, masculino, 49 años
- Angela María Acosta González, femenino, 46 años
- Juan Manuel Toro Sánchez, masculino, 30 años
- Wilson de Jesús Largo Trejos, masculino, 57 años
- Luis Fernando Ossa Hernández, masculino, 62 años
- Pedronel Diaz Diaz, masculino, 64 años
- Aracelly Daza Valencia, femenino, 61 años
- Juan Carlos Gil Ulloa, masculino, 47 años
- R D R Q, masculino, 17 años
- Derly Angelica Martínez Flórez, femenino, 25 años
- Vanessa Gómez Molina, femenino, 28 años
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía, femenino, 38 años
- Kevin Styven Álvarez Mosquera, masculino, 30 años
- Rosa Angelica Maya Maya, femenino, 76 años
- María Mariela Granada Echeverry, femenino, 67 años
- Guillermo Orrego Flórez, masculino, 59 años
- Blanca Libia Hincapié Londoño, femenino, 82 años
- José Fernando Valencia Cañas, masculino, 51 años
- Nubredin Ortiz Londoño, masculino, 85 años
- Sorley Aracelly Villa Guevara, femenino, 64 años
- Aleida Campiño Trujillo, femenino, 63 años
- Magola Quiceno López, femenino, 71 años
- Andrea Carolina Puliche Blandon, femenino, 30 años
- Mariana Santa Gómez, femenino, 65 años
- Pablo Andrés Rivera Avirama, masculino, 26 años
- María Dalila Moncada Aguirre, femenino, 84 años
- José Fernando Granada Gutiérrez, masculino, 60 años
- Flor de María González de Arenas, femenino, 85 años
- Juan Carlos Aristizabal López, masculino, 62 años
- L S L H, femenino, 10 años
- Sigifredo Heredia Manso, masculino, 65 años
- María Leticia Hernández Rendon, femenino, 60 años
- Fanny Moncada Aguirre, femenino, 66 años
- Yaneth Ensueño Álzate Sánchez, femenino, 59 años
- Sofia Martínez Martínez, femenino, 38 años
- Floralba Londoño Pulgarín, femenino, 63 años
- Martha Lucía Gómez Grisales, femenino, 43 años
- Daniela Gutiérrez Tangarife, femenino, 30 años
- Juan José Zapata Chica, masculino, 19 años
- Jesús Emilio Castro Hincapié, masculino, 55 años
- María Valeria Arcila Roldan, femenino, 25 años
- María Elvia Ruiz de Jiménez, femenino, 69 años
- María Estrella Benitez Herrera, femenino, 69 años
- Valentina Gallego Osorio, femenino, 27 años
- Jhon Jairo Zuluaga, masculino, 53 años
- María Rosalba Morales Batero, femenino, 76 años
- Anselmo Guevara Navarro, masculino, 76 años
- Carlos Alberto Jaramillo Duque, masculino, 30 años
- Julián Arango Hernández, masculino, 62 años
- Jorge Luis Muñoz Marín, masculino, 69 años
- Jorge Luis Guevara Aguilar, masculino, 53 años
- María Catalina López Vasquez, femenino, 46 años
- Teresita Meza de López, femenino, 77 años
- Ivan Felipe Morales Grajales, masculino, 21 años
- Kevin Diaz Hernández, masculino, 19 años
- Flor María Martínez de Chaux, femenino, 73 años
- María Cristina Giraldo Hernández, femenino, 83 años
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez, femenino, 68 años
- Ceneida Ramírez Arango, femenino, 45 años
- Richard Alejandro Cardona Cañaveral, masculino, 22 años
- María Melida Toro de Sossa, femenino, 75 años
- Susana López de Guzman, femenino, 86 años
- Leidy Marcela Morales Arias, femenino, 34 años
- Alberto Gómez Agudelo, masculino, 92 años
- Ofelia Franco de Zapata, femenino, 73 años
- Luz María Hinestroza Renteria, femenino, 51 años
- Mario Ceballos Jaramillo, masculino, 70 años
- María Dolores Hoyos de Ruiz, femenino, 76 años
- Carlos Alberto Guzman López, masculino, 64 años
- Nubia Bonilla Álzate, femenino, 86 años
- Remigia Norma George, femenino, 85 años
- Arnulfo Galeano Buitrago, masculino, 83 años
- Carlos Hernán Escarria Maldonado, masculino, 44 años
- Humberto Aguirre García, masculino, 81 años
- Cinthia Silieth Ortega Serrano, femenino, 38 años
- Ana Silvia Rodríguez Daza, femenino, 70 años
- Miguel Ángel Fernández Estrada, masculino, 35 años
- Carlos Augusto Vargas Rodríguez, masculino, 65 años
- Ana Victoria Mejía Osorio, femenino, 48 años
- Luis Carlos Velasco Gutiérrez, masculino, 63 años
- José Manuel Castaño Tejada, masculino, 72 años
- Manuel Enrique Gómez Ariza, masculino, 59 años
- Jhon Alexander Motato, masculino, 40 años
- José Gregorio Aquino Ceballos, masculino, 29 años
- Rafael Antonio Aquino Ceballos, masculino, 41 años
- Irma Rodríguez Daza, femenino, 80 años
- Carlos Alberto Londoño Lozano, masculino, 64 años
- Humberto Jovanny Jiménez Ruiz, masculino, 47 años
- Miguel Ángel Vidales Cardona, masculino, 30 años
- Juan Fernando Rodríguez Álvarez, masculino, 28 años
- Juan Felipe Giraldo Cárdenas, masculino, 23 años
- Largo Sánchez Daniela Andrea, femenino, 31 años
- Vanegas Restrepo Humberto, masculino, 82 años
- Lorena Ramirez Ospina, femenino, 53 años
- Nuurmy Mckencie Gallardo, femenino, 51 años
- Rocío Heredia Manzo, femenino, 59 años
- Miguel Héctor Antonio López Rivera, masculino, 88 años
- Brenda Eloisa Flores reyes, femenino, 41 años
- Mario Alberto Zapata Verdier, masculino, 53 años
Quibdó, Caldas, Quindío y Cauca también aparecen en el registro
La actualización se extiende hasta Chocó y los departamentos del Eje Cafetero y Cauca. En Quibdó fueron registrados 12 fallecidos, entre ellos un menor de cinco años identificado con iniciales.
En Caldas, el reporte incluye cinco personas de Manizales. Armenia-Calarcá registra tres víctimas, mientras que Belén de Umbría suma una. En Cauca aparecen registros de Popayán y Santander de Quilichao.
La distribución territorial confirma que los fallecimientos registrados no se concentraron en un solo punto del occidente del país.
Quibdó
- Bibiana Buitrago Zuluaga, femenino, 36 años
- Daniela Sánchez Morales, femenino, 28 años
- Juan Antonio Galeano Restrepo, masculino, 35 años
- Juan Camilo Moreno Sánchez, masculino, 25 años
- John Ricardo Parra Blandon, masculino, 46 años
- Yonny Rocio Salas Duque, femenino, 42 años
- María Daniela Ruiz Hinestroza, femenino, 35 años
- J M V V, masculino, 5 años
- Keisy Lidsay Parra Sánchez, femenino, 19 años
- Bertha Helena Roa Ramirez, femenino, 38 años
- Horacio Antonio Mosquera Mena, masculino, 72 años
- Luis Alberto Rivas Salguero, masculino, 39 años
Belén de Umbría
- José Yovany Agudelo Sánchez, masculino, 46 años
Manizales
- Fernando Alonso González, masculino, 70 años
- Catalina Arango Sandoval, femenino, 18 años
- Oscar de Jesús Henao Marín, masculino, 78 años
- Luis Alberto Duque Cortes, masculino, 42 años
- Graciela Zapata López, femenino, 72 años
Armenia-Calarcá
- Daniel Gutiérrez Arias, masculino, 84 años
- Diana Marcela Duque Guzmán, femenino, 42 años
- Yessica Lorena Céspedes Rondon, femenino, 34 años
Santander de Quilichao
- L J C L, masculino, 4 meses
Popayán
- Carlos Ernesto Rennella Campo, masculino, 45 años
Un registro que todavía puede cambiar
Cabe recordar que el listado publicado por Medicina Legal corresponde a la actualización disponible al 19 de agosto y forma parte del proceso de identificación y verificación de las víctimas, por lo que el listado podría modificarse a medida que avance la consolidación de la información.
Así, la dimensión de la tragedia queda consignada no solamente en una cifra, sino también en un listado que refleja la pérdida humana que dejó este terremoto.
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