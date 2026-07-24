Más de 21 mil víctimas recibieron indemnizaciones por más de 806 mil millones durante el gobierno Petro

La Unidad para las Víctimas reportó más de 42 mil pagos judiciales y la destinación de cerca de 70 mil hectáreas para la reparación y la reforma agraria

La Unidad para las Víctimas presentó un balance sobre la ejecución de las medidas de reparación derivadas de los procesos de Justicia y Paz, en el que destacó una inversión superior a los $806 mil millones en indemnizaciones judiciales y la disposición de miles de hectáreas para avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

Según la entidad, se han realizado 42.698 pagos de indemnizaciones judiciales a 21.062 víctimas, recursos obtenidos mediante la monetización de 77 bienes que fueron entregados por postulados de Justicia y Paz al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Tierras para la reparación y la reforma agraria

Además de las indemnizaciones económicas, el Gobierno informó que el Fondo para la Reparación de las Víctimas puso a disposición de la Agencia Nacional de Tierras 69.972 hectáreas para su entrega a campesinos que fueron afectados por el conflicto armado.

De ese total, 21.000 hectáreas, distribuidas en 141 predios, ya fueron transferidas a la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de avanzar en los procesos de reforma agraria y en las medidas de reparación establecidas para las víctimas.

La Unidad para las Víctimas señaló que estas acciones hacen parte de la ejecución de las sentencias emitidas dentro del marco de Justicia y Paz, mecanismo creado para garantizar la reparación de quienes resultaron afectados por el conflicto.

Balance de indemnizaciones y entrega de tierras a víctimas del conflicto

En el balance presentado, la entidad afirmó que las indemnizaciones judiciales y la destinación de tierras buscan contribuir a la reparación integral de las víctimas, mediante el cumplimiento de las decisiones judiciales y la implementación de medidas orientadas a restablecer sus derechos.

La Unidad para las Víctimas indicó que detrás de estos resultados se encuentran familias y comunidades que continúan desarrollando sus proyectos de vida, mientras avanzan los procesos de reparación contemplados dentro de la política pública para las víctimas del conflicto armado.

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