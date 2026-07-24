La desesperada iniciativa de los argentinos para intentar repetir la final perdida contra España

Una campaña impulsada por una aficionada argentina en Change.org ya suma miles de apoyos y busca que se revise el partido disputado en Nueva York

La derrota de Argentina en la final frente a España sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Días después del partido disputado el 19 de julio en Nueva York, una campaña digital para pedir la repetición del encuentro comenzó a ganar fuerza entre aficionados inconformes con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

La iniciativa fue creada por Gisela Sánchez en la plataforma Change.org y, en pocos días, reunió más de 96.000 firmas, convirtiéndose en una de las reacciones más visibles tras la definición del campeonato. El texto de la petición sostiene que hubo decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del compromiso y solicita que el máximo organismo del fútbol analice lo sucedido.

Sin embargo, la campaña no presenta pruebas verificadas que respalden las acusaciones de irregularidades. Hasta el momento, tampoco existe un pronunciamiento oficial del ente rector del fútbol sobre la solicitud impulsada por la afición argentina.

🚨🚨🚨DE; lasextatv🚨🚨🚨

En Argentina están recogiendo firmas para que se repita la final contra España…

🚨🚨 Qué malos perdedores 🚨🚨

No asumen la derrota y ahora quieren “otra chance” 🤡🇦🇷

🧨🧨 Nivel “me robaron, repítanlo” 🖕🖕🖕 pic.twitter.com/sBkmR2Kfev — Christian Arias (@ChristianariasF) July 24, 2026

¿Puede repetirse una final de fútbol por una petición con miles de firmas?

Aunque la recolección de apoyos continúa creciendo, las peticiones digitales no tienen validez jurídica ni deportiva para modificar el resultado de una competencia oficial. Las Reglas del Juego establecen que las decisiones arbitrales relacionadas con acciones ocurridas durante un partido son irrevocables, salvo situaciones excepcionales previstas en la normativa.

Los reglamentos únicamente contemplan la repetición de un encuentro en circunstancias extraordinarias, como errores en la aplicación de las reglas o decisiones posteriores de los órganos disciplinarios competentes. Por esa razón, una campaña ciudadana, por sí sola, no puede obligar a reprogramar una final.

Existen antecedentes que suelen citarse cuando aparecen este tipo de reclamos. En 2017 se ordenó repetir el partido entre Sudáfrica y Senegal, correspondiente a la clasificación para el torneo de 2018, después de que el árbitro Joseph Lamptey fuera sancionado de por vida por manipulación de partidos. Antes, en 2005, también se repitió el duelo entre Uzbekistán y Baréin por un error en la aplicación del reglamento.

Las campañas digitales se repiten tras las grandes finales

No es la primera vez que una definición internacional termina trasladándose a internet. Después de la final de 2022 entre Argentina y Francia, aficionados franceses impulsaron otra petición para repetir el encuentro al considerar que hubo una infracción en el penal convertido por Lionel Messi. Esa campaña alcanzó alrededor de 215.000 firmas, pero no produjo ningún cambio oficial.

En paralelo a la iniciativa que busca repetir la final frente a España, también circuló otra campaña denominada "Argentina Out", que pedía excluir a la selección sudamericana de la próxima edición del torneo de 2030. Esa propuesta acumuló millones de registros en la plataforma, aunque el propio sitio aclaró que correspondían a un contador y no constituían firmas verificadas ni tenían efectos vinculantes.

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Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente

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