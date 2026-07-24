El duelo que persigue a Santiago Cruz y lo llevó a tenerle miedo a la muerte

Santiago Cruz se acerca a los 51, la edad en que murió su padre. Enfrentar este espejo lo llevó a componer un diálogo íntimo para sanar más de 20 años de silencio

Hay una edad que marca la vida de los hijos que pierden a su padre temprano: la misma en la que el papá se marchó. Para el cantautor Santiago Cruz, ese número es el 51. Ahí, en ese momento vital, el artista se encontró frente a un espejo inevitable y un abismo emocional que lo impulsaron a escribir su tema más personal hasta la fecha.

Su nueva entrega, el sencillo Donde Quiera Que Estés, no llegó al mundo por casualidad. La dio a conocer el 21 de julio de 2026, día en que su padre (fallecido en diciembre de 2002) habría cumplido 75 años. Más allá del lanzamiento musical, se siente un gesto reflexivo para tender un puente sobre una ausencia de más de 20 años y transformar el dolor en la conversación que la muerte dejó pendiente.

La crisis del umbral paterno

En la psicología y la literatura se habla con frecuencia del «síndrome del aniversario» o la crisis del umbral paterno. Es el momento en que un individuo se aproxima a la edad en la que su progenitor falleció. De pronto, el futuro deja de sentirse como un camino infinito y se convierte en un territorio inexplorado. Emergen las preguntas inevitables: ¿Qué se siente estar aquí? ¿Qué pensaba él a mi edad? ¿Cómo se asimila el paso del tiempo cuando la distancia cronológica se reduce a cero?

Para Santiago Cruz, acercarse a la edad en la que su padre partió -apenas unos meses antes de que el ibaguereño lanzara su álbum debut en 2003- detonó la necesidad urgente de procesar dicha ausencia. Es el vértigo de pararse en el mismo escalón donde la vida de su padre se detuvo y, desde ese lugar no siempre cómodo, intentar reconciliarse con la memoria antes de dar el paso hacia su propio futuro.

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La sombra del pasado: entre el silencio y el crimen

La compleja relación con la figura paterna no es nueva en su narrativa. A los 45 años, el músico dio un paso de extrema vulnerabilidad al publicar su autobiografía, Diciembre otra vez. Lo que empezó como un ejercicio terapéutico terminó convirtiéndose en una catarsis pública donde abordó adicciones, errores personales y, sobre todo, el doloroso misterio que rodeaba a su padre.

«Mi papá era esposo, padre, hijo, hermano y criminal. Esas facetas no son un juicio, sino una realidad», escribió con crudeza, refiriéndose al vínculo de su papá con el narcotráfico en Colombia a finales del siglo pasado.

Durante años, el artista lidió con silencios profundos y distancias no resueltas que marcaron a su familia. Aquella brecha moral y física dejó vacíos que ni siquiera el éxito musical lograba llenar. Pero plasmarlo en papel fue el primer paso para entender que el arrepentimiento suele ser inútil y que el perdón era la única salida real.

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La carta que tardó 24 años en llegar

Si el libro fue la autopsia del dolor, Donde Quiera Que Estés funciona como una carta de reconciliación enviada al infinito. La letra es una puesta al día entre un hijo y su padre ausente. En este diálogo unilateral en apariencia, Cruz le cuenta todo lo que no pudo ver en 24 años: el rumbo de su carrera, la construcción de su hogar, el crecimiento de sus hijos Salvador y Violeta. También complicidades cotidianas -como hablarle del Deportes Tolima- el equipo que amaban juntos y que por fin sumó títulos tras su partida.

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