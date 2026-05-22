Las herramientas que Petro le deja a las víctimas del conflicto armado para la defensa de sus derechos

El Gobierno dejó en marcha herramientas como el CONPES 4180 de 2025, que proyecta beneficiar a 6 millones de víctimas de desplazamiento en 10 años

En los últimos años, el Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro ha incorporado nuevas herramientas jurídicas, administrativas y técnicas dirigidas a fortalecer la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Varias de estas medidas han estado enfocadas en ampliar el acceso a derechos, mejorar los mecanismos de atención y actualizar los instrumentos de reconocimiento para poblaciones históricamente afectadas por la violencia.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 10 millones de personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado en el país. En ese contexto, distintas normas y políticas públicas han buscado responder a necesidades relacionadas con reparación, restitución, atención diferencial y garantías de no repetición.

Reglamentación para comunidades étnicas

Uno de los avances recientes fue la reglamentación de los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, dirigidos a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y pueblo Rrom. Estas normas establecen medidas específicas de atención y reparación con enfoque étnico, reconociendo afectaciones territoriales, culturales y colectivas derivadas del conflicto armado.

La reglamentación de estos decretos beneficia a más de 2 millones de víctimas pertenecientes a comunidades étnicas y permitió poner en marcha mecanismos diferenciales de acceso a programas de atención integral, participación y reparación colectiva. Además, incluye lineamientos relacionados con protección cultural, restitución de derechos territoriales y fortalecimiento organizativo.

Política para víctimas de desplazamiento forzado

En paralelo, el CONPES 4180 de 2025 fijó una hoja de ruta para la atención de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. La política contempla 66 acciones coordinadas entre 24 entidades del Gobierno nacional y prioriza 275 municipios con altos índices de afectación por desplazamiento.

Según las proyecciones oficiales, la estrategia busca impactar a cerca de 6 millones de víctimas en un plazo de 10 años, mediante programas orientados al acceso a vivienda, salud, educación, generación de ingresos y proyectos productivos. El plan contempla una inversión estimada en 10,1 billones de pesos.

Reconocimiento a las mujeres buscadoras

Otro de los desarrollos normativos recientes estuvo relacionado con las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. La Ley 2364 de 2024 las reconoció como sujetos de especial protección en el marco del conflicto armado y estableció medidas para garantizar acompañamiento institucional y acceso a programas de atención integral.

En ese marco se creó el Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB), una herramienta de carácter voluntario y confidencial desarrollada en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El sistema fue diseñado para identificar a las mujeres que han participado en procesos de búsqueda y facilitar su acceso a medidas de protección, atención psicosocial y fortalecimiento participativo.

El registro también cuenta con mecanismos de interoperabilidad con el Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos, lo que permite consolidar información institucional relacionada con casos de desaparición en el contexto del conflicto armado.

Víctimas del conflicto en el exterior

En materia de reconocimiento a víctimas fuera del territorio nacional, el Gobierno introdujo modificaciones a la Ley 2421 para incluir el desplazamiento forzado transnacional dentro del Registro Único de Víctimas. Con este ajuste se reconoce a personas que abandonaron el país por hechos asociados a la violencia armada y que terminaron en condición de refugio, asilo o exilio.

La medida amplió el alcance del concepto de desplazamiento forzado y permitió incorporar situaciones ocurridas fuera de Colombia, pero relacionadas con dinámicas del conflicto interno.

Reparación integral y fortalecimiento institucional

Estas herramientas se suman a otros mecanismos vigentes de reparación integral, entre ellos las indemnizaciones administrativas, los planes de reparación colectiva, las ayudas humanitarias y los programas de acompañamiento institucional implementados en distintas regiones del país.

El conjunto de normas, registros y políticas públicas desarrolladas en los últimos años fortaleció la estructura institucional encargada de la atención a víctimas y amplió los instrumentos disponibles para el reconocimiento y la reparación de poblaciones afectadas por el conflicto armado, tanto dentro como fuera del territorio colombiano.

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