Más de 2.000 negocios en Cali se reactivan con Valle INN Comunas

.Publicidad.

Recuperar sus empleos y reactivar sus negocios era con lo que soñaban miles de emprendedores en el Valle del Cauca, y hoy se está haciendo realidad en Cali. Con el fondo Valle INN Comunas, el Gobierno departamental está apoyando a 2.109 emprendimientos caleños con insumos y materias primas para que puedan impulsar de nuevo sus unidades productivas.

De estos emprendedores, muchos afectados por la pandemia por COVID-19 o el estallido social, 350 de las comunas 13, 14, 16 y 21 de Cali ya recibieron de manos de la gobernadora Clara Luz Roldán, los insumos para reactivarse. La inversión de $18.732 millones realizada por la Gobernación del Valle del Cauca impactará 18 comunas de la capital.

-Publicidad.-

La primera jornada de entregas se realizó en el coliseo El Pueblo, donde José Mina, no solo salió cargado de esperanza por volver a reactivar su negocio sino de insumos. Gracias a Valle INN recibió 20 unidades de hilo, 175 metros de tela, 500 metros de cambre y 11 bultos de relleno, con los que podrá aumentar la producción de su emprendimiento de fabricación y comercialización de camas para mascotas. “Estoy muy agradecido con lo que me dio la Gobernación, esto me va a servir para ampliar mi negocio y dar más empleo a mujeres cabezas de hogar”, dijo el hombre que tiene ubicado su negocio en la Comuna 21.

También Juan Sebastián Álvarez, quien recibió un horno pizzero, cilindro de masa, licuadora industrial, entre otros insumos, para su emprendimiento de venta y fabricación de salsa napolitana y masa para pizzas, en la comuna 13, salió feliz con las herramientas que le entregó el fondo, “vamos a seguir generando empleo a los jóvenes del barrio Los Lagos, queremos seguir creciendo a nivel departamental y nacional. Necesitamos salir adelante de una forma sana”.

Así como José y Juan Sebastián, Rosa Micolta es testigo de que las ayudas y apoyos de Valle INN “no es mentiras como a veces dice la gente. Esto sí es verdad”, mencionó la mujer tras recibir una impresora, una termofijadora y telas para confeccionar ropa en su negocio con el que sueña ampliar y generar empleo a otras personas. “Este tipo de ayudas es muy bueno, sirve para los emprendedores, nos impulsa a seguir adelante. Gracias Gobernadora por las ayudas que le da a los empresarios del Valle”, resaltó.

La gobernadora Clara Luz Roldán, quien se conmovió con las historias de los emprendedores, felicitó a cada uno de los beneficiados y destacó que “desde la Gobernación del Valle y desde la Secretaría de Desarrollo Económico, le cumplimos a las comunidades, a los comités de planificación comunales que priorizaron esos recursos y dieron la oportunidad de reactivar la economía”.

*Ad - Con información de la Gobernación del Valle