El conductor uribista sabe que en Medellín las cosas van a cambiar

Por: Gabriel H. Benavides B. |

marzo 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Hace poco más de dos meses cambié de ciudad, ahora resido en Medellín, la ciudad de la eterna primavera. La ciudad de una amabilidad que a veces me hastía, pero menos mal cuento con la amargura de un par de vigilantes y algunos residentes en el edificio donde vivo, que me devuelve a la realidad.

En las calles la gente saluda, cosa rara para mí que viví toda la vida en Bogotá y donde la actitud de las mayorías es estar predispuesto y “malacaroso”, donde se vive con una “amarga en la botella y en el ánimo”, pero acá las cosas son distintas, la gente no anda a las carreras, un trancón o taco como le dicen, es una congestión de 10 o 15 minutos, y uno acostumbrado a la hora de taponamiento en cualquier vía de Bogotá. El frío es estar a 17 grados. El pico y placa “tormentoso” es un día a la semana.

-Publicidad.-

Me encanta salir y tomar fotos de los árboles, los pájaros y hoy de una familia de micos que saltaban por unas escaleras aéreas, que les habían construido para que pasarán de una calle a la otra. La verdad ha sido una maravillosa experiencia. Aunque no me acostumbro del todo a esta tranquilidad.

Un día a la semana tomó taxi para llevar a los mellizos al colegio y uno de esos días, tomé un taxi conducido por un señor, de más de 65 años, creo yo, para recoger a mis hijos, como siempre, conversador, los temas: el clima, los trancones, al final salió el tema de las elecciones y una gota de sudor recorrió mi frente, pues tras los comentarios del señor que conducía el taxi, presumía que atacaría inmisericordemente la propuesta política del Pacto Histórico y por supuesto a Gustavo Petro.

Publicidad.

El señor arrancó con varias aclaraciones, que él seguía apoyando a Uribe y que gracias a él Colombia tenía seguridad, que las farrr, y que la inversión extranjera, claro, la misma perorata que dicen quienes defienden la gestión de Uribe Vélez, por su edad y por la forma respetuosa que estaba la conversación, opté por no cuestionar lo que considero ha sido la época más violenta y sanguinaria de la historia de Colombia. Los ocho años de Uribe Vélez, el gobierno de Santos y Duque; años de muerte y masacres.

Mi amigo el taxista, miraba por el espejo, con sus ojos de abuelo bonachón; mientras conversábamos de política, me contaba cuál era el nombre de cada árbol que adorna la 80 y se colaban las microhistorias de su finca, su trabajo en el campo. Un hombre de campo, sabio, esa sabiduría que dan los años, lo miraba y no entendía cómo alguien tan sensato podía apoyar a Uribe.

Finalizando nuestro recorrido, me lanzó una frase que me dejo impactado. Me dijo: yo creo que debemos darle la oportunidad a Petro, este pueblo ha aguantado mucha hambre y cada que Uribe nos dice por quién votar, la caga, mire este “huevón” (la primera palabra de grueso calibre que salió de la boca de mi interlocutor), refiriéndose a Iván Duque, no ha hecho nada, cuatro años sentado o viajando y el pueblo jodido. Yo creo que tanto que habla y dice Petro, pues que lo demuestre, que demuestre de qué es capaz.

Al bajarme del taxi, me miró fijamente, me entregó el cambio y me dijo, yo voy a votar por Petro.

Le agradecí su servicio, su conversa y le dije, yo también. Mi amigo taxista, se bajo el tapabocas y mostró una sonrisa cómplice, de esas que solo se ven cuando sabemos que vienen cosas mejores para el país.