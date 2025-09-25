Las clínicas colombianas que están entre las mejores 10 de Latinoamérica, Bogotá y Cali lideran

El más reciente ranking de IntelLat ubicó a cuatro instituciones nacionales en el top 10, superando a potencias médicas de México, Chile y Argentina

Mientras muchos colombianos padecen por la mala gestión en la entrega de medicamentos, hay otra cara de la salud en el país que brilla con fuerza en el continente. Varias clínicas nacionales fueron reconocidas entre las mejores de Latinoamérica, consolidando a Colombia como uno de los países líderes en materia hospitalaria. Este reconocimiento se dio gracias al Ranking IntelLat 2025 Mejores Hospitales y Clínicas, donde cuatro clínicas colombianas lograron meterse en el top 10, compitiendo directamente con gigantes de Brasil, México, Chile y Argentina.

Las 4 clínicas colombianas que están en el top 10 de las mejores de Latinoamérica

Lo más destacado del ranking es que dos instituciones colombianas consiguieron meterse en el top 5. En el tercer lugar se encuentra la Fundación Santa Fe de Bogotá, con un puntaje de 78,75. Este centro hospitalario solo fue superado por el Hospital Israelita y el Hospital Sírio-Libanês, ambos de Brasil, considerados referentes en todo el continente.

"Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la atención centrada en las personas. Nuestro sólido gobierno fundacional, la ética, los principios y valores que nos rigen, y sobre todo, el compromiso y la vocación de cada una de las personas que trabajan en la Fundación, hacen posible este logro", compartió la institución en su cuenta oficial de Instagram.

|Le puede interesar Dos poderosas empresas extrajeras aplastaron un negocio de chorizos que quería usar el nombre de Don Julio

Muy cerca le sigue la Fundación Valle del Lili, en Cali, que además de su posición en el ranking general, fue reconocida como la segunda en la dimensión de seguridad y resultados clínicos, así como la segunda mejor institución en la especialidad de oncología.

Fundación Cardioinfantil.

En la séptima posición se encuentra la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá, que también brilló en categorías específicas: fue catalogada como la segunda mejor institución de cardiología en Latinoamérica y segunda en experiencia del paciente. Finalmente, en la novena posición vuelve a figurar Cali, con la Clínica Imbanaco, completando así la presencia de cuatro centros de salud colombianos en el top 10.

El gran logro de Colombia en materia de salud

El impacto colombiano en este ranking no termina allí. Otras tres clínicas del país se destacaron en el top 20: el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital de San Vicente Fundación, ambos en Medellín, y la Clínica Reina Sofía – Colsanitas, en Bogotá.

Además, Colombia sobresalió en categorías específicas, como la de sostenibilidad, donde la Fundación Cardioinfantil ocupó el primer puesto, seguida por la Fundación Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto.

Si bien el país sigue enfrentando grandes retos en el acceso a medicamentos, atención primaria y gestión administrativa, este logro demuestra que Colombia también es referente en calidad hospitalaria y en innovación médica. Un contraste que refleja la paradoja del sistema de salud: dificultades en lo básico, pero excelencia en instituciones de talla mundial.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.