Martha Isabel Bolaños reveló si recibe plata por las repeticiones de 'Betty, la fea': dato sorprende

La actriz, popular por sus participaciones en algunos realities, confirmó si recibe o no dinero por cada retransmisión de esta popular novela

Parece increíble que hayan pasado ya 25 años desde que llegó Betty, la fea a la televisión colombiana. Sin embargo, así es, la popular historia de Beatriz Pinzón ya se estrenó hace un buen tiempo. Es por esto mismo que el canal RCN ha querido homenajear la producción y qué mejor manera que volverla a repetir. Muchos se han sentido felices con ver de nuevo esta historia al aire y cómo no, si marcó a varias generaciones. Ahora bien, el hecho de que esta novela vuelva a ser transmitida, beneficia a algunos de sus actores. De hecho, Martha Isabel Bolaños habló del tema y dio algunos detalles al respecto.

De esta manera beneficia la repetición de Betty, la fea a Martha Isabel Bolaños

No es un secreto que a Martha Isabel Bolaños la recuerdan mucho hoy en día, gracias a su personaje conocido como La pupuchurra. Es que, este personaje fue uno de los más populares de Betty, la fea. Aunque pasan los años, la gente no olvida la actuación de la caleña y le siguen expresando su cariño. Con la nueva repetición, muchas personas se han preguntado si los actores reciben dinero al ser retransmitida la novela. De hecho, El Colombiano, medio que la entrevistó hace poco, le hizo esta pregunta a la actriz. Su respuesta ha sorprendido a más de uno, aunque también causa algo de desaliento.

La mujer reveló que en efecto, recibe un pago por la retransmisión de la novela. Sin embargo, compartió que no es tanto dinero como la gente podría pensar. De hecho, dijo que era una pequeña remuneración; claro que no es la primera vez que Betty, la fea ha sido repetida por el Canal RCN. Pese a ser poco, sigue siendo una entrada extra, que seguramente reciben varios de los actores de la producción. Esto en parte se debe a la ley Fanny Mickey, la cual regula la remuneración de las retransmisiones. Un beneficio para los actores, pese a no ser un valor tan alto como se esperaría.

Ahora bien, vale la pena comentar que Martha Isabel Bolaños podría tener varios proyectos en un futuro cercano. De hecho, en conversación con Las2orillas, reveló que tras salir de La Casa de los Famosos, llegaron a ella varias oportunidades. Esperemos verla pronto en alguna producción, pues sin duda, la caleña es muy talentosa y prueba de ello es su actuación en Betty, la fea.

