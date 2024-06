Cómo hizo Jorge Enrique Abello para pasar de vender ropa a ser uno de los galanes de la televisión

.Publicidad.

Betty, la fea ha sido sin duda alguna, una de las producciones colombianas más exitosas de la historia colombiana. Incluso, podríamos decir que tal ha sido su reconocimiento que, a nivel internacional es una producción muy querida. Claro que lo es, sus múltiples adaptaciones, han permitido que llegue a ser conocida en diferentes partes del mundo. Sin embargo, nada como la original, la que se grabó en Colombia y esto en parte se debe a sus actores. De hecho, fue gracias a esta novela que muchos lograron tener un reconocimiento y consiguieron decirle a los colombianos, aquí estoy. Este es el caso de Jorge Enrique Abello.

Este protagónico fue suficiente, para demostrarle a la gente el tremendo talento que tenía el bogotano. Gracias a su papel, pudo demostrar una gran variedad de habilidades que tenía dentro de él. Hoy en día, el actor sigue vigente y de hecho está a punto de regresar en la nueva temporada de Betty, la fea. Sin embargo, para llegar a este punto, Jorge Enrique Abello, tuvo que superar una variedad de obstáculos. Para fortuna de todos lo consiguió y hoy, es reconocido por ese talento.

..Publicidad..

La infancia y los problemas que tuvo en esta etapa el actor

Cada etapa de la vida trae consigo grandes enseñanzas y además, nos permite formar lo que somos. Pero si hay un momento importante en la vida de las personas, esa es la infancia. Es por eso que se convierte en una parte muy relevante de nosotros y de nuestra formación. Bueno, pues para Jorge Enrique Abello, esta etapa significó retos por superar y no cualquier reto. De hecho, el bogotano sufrió de agnosia visual, una condición que afectó bastante su proceso de aprendizaje. Esto hizo que él aprendiera mucho más lento que sus demás compañeros. De igual manera, complicaba su proceso de lectura.

...Publicidad...

|Le puede interesar De Broadway a Caracol: ella es María José Camacho, la protagonista de Devuélveme la vida

....Publicidad....

Ha contado en diferentes entrevistas que, hubo momentos en los que al leer, solo veía palos y círculos. Aunque todo esto lo afectó en su niñez, no fue suficiente como para detener al actor. El tiempo pasó y Jorge Enrique Abello fue creciendo y desde muy joven fue una persona muy responsable. Cuenta él que desde los 15 años ha trabajado en múltiples puestos. Al actor le tocó ser vendedor de ropa por un tiempo y también fue mesero. De igual forma, tuvo la oportunidad de ser administrador de un bar. Pese a no ser su sueño, eran labores que para ese entonces eran muy valiosas y le servían de gran manera.

El actor Jorge Enrique Abello joven.

Durante su etapa universitaria, también tuvo la oportunidad de desempeñarse en varias labores. Según se ha podido saber, Jorge Enrique Abello llegó a ser director de algunos videos institucionales y también musicales. También llegó a ser jefe de publicidad de un programa de televisión. En algunas entrevistas ha contado que su primer sueldo formal fue trabajando en Caracol como asistente de dirección, donde ganaba $125.000. Esto fue en 1989, 10 años antes de convertirse en todo un galán de telenovela, muy querido por el público colombiano. Pero su momento llegó y no lo desaprovecho.

Llega Betty, la fea a la vida de Jorge Enrique Abello y su carrera triunfa

Quizás no muchos lo recuerden pero, en su momento, el actor no quería darle vida a Don Armando. En una entrevista, años atrás, Jorge Enrique Abello reveló que Fernando Gaitán lo había llamado para ser parte de Hasta que la plata nos separe. Él iba a ser el protagonista, sin embargo, el canal cambió de planes y decidieron darle vida a Betty, la fea. Según contó el actor, el mismo Gaitán le dijo que quería a Guy Ecker como protagonista, por lo que ya no requería de sus servicios. Para su fortuna, el bogotano consiguió un papel en Me llaman Lolita, algo que lo emocionaba bastante.

Pero cuando algo es para uno, no hay forma de que nos lo quiten. Curiosamente, a él lo llamaron para apoyar en el casting de Beatriz Pinzón, así es, de la protagonista de Betty, la fea. Él lo hizo y aunque no consiguieron a la protagonista, sabían que Jorge Enrique Abello era el ideal para darle vida a Don Armando. Aunque pasaron días tratando de convencerlo, lo lograron y la historia a partir de ese momento, cambió. Su personaje fue todo un éxito y todos se enamoraron de su actuación, el bogotano demostraba sus grandes cualidades como actor. A partir de ese momento, su carrera dio un giro tremendo.

Con el paso de los años, el bogotano consiguió diferentes protagónicos y papeles en novelas populares. Los colombianos amaban su trabajo y cómo no, si lo que hacía era fenomenal. En su hoja de vida se encuentran grandes éxitos de la televisión colombiana y hace poco lo vimos brillar en Ana de nadie. Sin embargo, ahora que han pasado 25 años de la exitosa telenovela de Fernanda Gaitán, él volverá. Así es, como es bien sabido, habrá una nueva temporada de Betty, la fea y Jorge Enrique Abello volverá a darle vida a Don Armando. Un personaje icónico que la gente nunca olvidará, así como nunca olvidaremos el talento de este bogotano resiliente y luchador.

Vea también: