- María Victoria Pineda, la gemela de la Primera Dama, exactas físicamente, pero como el agua y el aceite

Cuando Abelardo de la Espriella ya se había graduado como abogado en la Universidad Sergio Arboleda, y ya se armaba su camino como penalista se cruzó con una joven que le resultó, al mismo tiempo, desconocida y familiar. Aunque sabía que era una de las gemelas Pineda no lograba ubicar cuál de las dos se trataba. Fue cuando le pidió entonces a su madre que averiguara el paradero de las gemelas que había conocido bastantes años atrás en Montería. Así fue como le llegó el dato: las hermanas Pineda estudiaban Administración de Empresas en Bogotá.

Se quedaron a vivir en Bogotá y su contacto con Monteria fue esporádico, igual que la mayoría de los Pineda Arauchan, a pesar de que sus raíces familiares están en Córdoba, parientes por el lado paterno del clan político de los Pineda que tiene al senador Marcos Daniel Pineda como cabeza del grupo conservador liderado en el pasado por su mamá Nohora García de Pineda. Solo la hermana mayor Lilian, ha permanecido en Monteria.

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Las mellizas Ana Lucia y María Victoria nacieron el 8 de octubre de 1987 en Montería. Son las menores de los cuatro hijos que tuvieron Gabriel Antonio Pineda y Regina Victoria Aruachán: antes que ellas llegaron Lilian María y José Gabriel. La familia se trasladó a vivir a Barranquilla y luego las gemelas tomaron rumbo la capital a estudiar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana.

Gabriel Antonio Pineda, el padre, es raizal cordobés, abogado y ganadero, cercano, como buena parte de la élite monteriana al Álvaro Uribe, quien lo nombró desde 2002 notario en Cartagena y más tarde pasó a la Notaría 32 de Bogotá, cargo que ejerció hasta 2022. También el gobierno Uribe, la madre, Regina Victoria Aruachán Dahl, logró un nombramiento de peso como cónsul de Colombia en Miami en el 2019, un decreto firmado por el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo en la víspera de que estallara la pandemia que se lo llevó en enero de 2021. Por su inexperiencia profesional, se asoció el alto cargo diplomático a la cercanía que ya tenía su yerno el penalista Abelardo de la Espriella, al grupo político del expresidente Álvaro Uribe quien era especialmente amigo de su padre Abelardo, favorecido en su gobierno con una Notaria en Bogotá.

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Abelardo de la Espriella llevaba más de una década como uno de los abogados de confianza de Álvaro Uribe, al que representó en procesos de tutela por vulneración al buen nombre y en algunos de los episodios judiciales más comentados de los últimos años del expresidente.

Una historia de amor con raíces monterianas

Las familias De la Espriella y Pineda se conocían desde Montería, pero la distancia de muchos 11 años entre Abelardo y Ana Lucia no los llevó a socializar, el ya joven y ella una niña. De allí a que el encuentro se hubiera dado en Bogotá cuando Ana Lucía tenía dieciocho años y Abelardo veintinueve. De ese encuentro organizado nació un noviazgo que arrancó en 2005 y que se formalizó el 13 de diciembre de 2008, con una boda en la Iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena. Hoy suman dieciocho años de matrimonio y cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

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El camino profesional de María Victoria fue distinto, pero terminó también atravesado por su cuñado, el poderoso penalista fundador del bufete De la Espriella Lawyers localizado en la zona T de Bogotá. Después de un breve tiempo como jefa de mercadeo en la Universidad del Sinú de propiedad del clan político de los Bechara, que tiene a Erasmo Zuleta Bechara en la gobernación de Córdoba, regresó a vivir a Bogotá e ingresó al bufete de su cuñado, cuya gerente financiera es su hermana mayor Lilian María, como figura en su linkedin, del que era director el abogado Andrés Barreto, el actual secretario jurídico de la Presidencia.

El Presidente De la Espriella se convirtió en figura central para los destinos de la familia Pineda en la que la abuela Lilian Dahl de Aruachán, de ascendencia danesa por la rama paterna, ha tenido un peso especial en la vida y formación de las gemelas Ana Lucía y María Victoria que mientras una brilla al lado de su esposo como primera dama y hoy con un rol clave como cabeza de la campaña Colombia un solo corazón para canalizar las ayudas a los damnificados del terremoto del 10 de Agosto, la otra mantiene el bajo perfil que siempre escogió.

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