- Dos abogadas del bufete De la Espriella Lawyers sin experiencia en el sector público saltan al alto gobierno

La SuperSociedades estará en cabeza de Julia Pretelt y a la Unidad de Víctimas, azotada por politiquería y corrupción en el gobierno Petro llega Jensy Johana Osorio

La abogada cartagenera Julia Pretelt, graduada, igual que el presidente en la Universidad Sergio Arboleda trabajó desde agosto de 2019, durante siete años, en el bufete De La Espriella Lawyers, incluso cuando Abelardo de la Espriella fungía como director. Este comenzó como una oficina dedicada al derecho penal pero pronto se fue diversificando para prestar servicios jurídicos en distintas áreas del derecho privado y público y asuntos corporativos hasta convertirse en un bufete con 100 abogados.

Allí conoció el presidente a quien será la superintendente de Sociedades quien reemplaza a Nini Johana Castañeda quien tuvo un efímero paso tras la salida de Billy Escobar en abril pasado, el único superintendete, respaldado por Germán Vargas Lleras (qepd) que sobrevivió a la llegada de Petro a la Casa de Nariño.

La abogada Pretelt, con maestria en la Universidad de Barcelona trae una larga experiencia de 19 años como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena y ha trabajado en resolución de conflictos civiles, comerciales y contractuales. Su esposo, Diógenes Ayola, tuvo un rol importante en el sector de la salud y los seguros en esa región caribe durante la campaña presidencial del Tigre.

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De la oficina de De la Espriella Lawyers salió también la nueva directora de la Unidad de Víctimas. Especialista en Derecho Público y en Sistema Penal Acusatorio con estudios sobre extinción de dominio, sin experiencia alguna en éste área Jensy Johana Osorio acaba de ser posesionada por la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez.

Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social posesiona a Jensy Johana Osorio como directora de la Unidad de Víctimas

Sin dejar de aparecer como abogada asociada De La Espriella Lawyers, la abogada Osorio apoyó la campaña de De la Espriella en Barranquilla. Llega a tomar las riendas de una entidad cuestionada por corrupción asociada al clan político del exalcalde de Barrancabermeja Alfonso Eljach que logró llevar a la dirección de la unidad a X Adith Rafael Romero quien salió judicializado por la puerta de atrás. El senador Gustavo Moreno del grupo En Marcha de Juan Fernando Cristo quien también tuvo peso burocrático en una entidad con un abultado presupuesto que no dio los resultados esperados en un gobierno comprometido de palabra con las víctimas.

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Quien será la conciencia jurídica del Presidente será el abogado Andrés Barreto, quien también salta de la dirección de De la Espriella Laywers donde estuvo tres años como director de la firma a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Lideró el equipo de empalme, y luego fue nombrado en el alto cargo por cuyas manos pasa todas las decisiones con implicación jurídica que se toman en la Casa de Nariño, tal como se explica en esta nota.

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