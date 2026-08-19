- El exfutbolista argentino elegido por Néstor Lorenzo para ser su segundo en la Selección Colombia

Con experiencia en Estados Unidos y en selecciones juveniles, Bazán llegaría a una silla que dejó vacía uno de los hombres más cercanos a Lorenzo

Cuando Amaranto Perea dejó la Selección Colombia, no solo se produjo la salida de uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Lorenzo. También quedó vacía una silla difícil de ocupar dentro de un cuerpo técnico que durante meses había aprendido a funcionar con él. El puesto quedó libre, pero encontrar a alguien capaz de asumirlo no parecía una tarea sencilla.

Durante semanas, ese espacio tuvo nombre, pero no reemplazo. Ahora, todo apunta a que Lorenzo ya habría tomado una decisión: José María Bazán, un argentino con una larga trayectoria en el fútbol estadounidense, sería el elegido para sumarse al cuerpo técnico de la Selección y ocupar el lugar que dejó el ahora entrenador de Independiente Medellín.

La decisión, sin embargo, no ha pasado inadvertida. Mientras algunos esperaban que el elegido fuera un entrenador colombiano, como lo ha manifestado Mario Alberto Yepes, otros empiezan a poner la mirada sobre un nombre que, aunque no es demasiado conocido para el gran público nacional, lleva varios años construyendo una carrera en el fútbol norteamericano.

|Le puede interesar Cuál es el pueblo colombiano con la Biblia más grande del mundo, no está tan cerca de Bogotá

A Bazán incluso se le ha llegado a conocer como "el fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense", una etiqueta que resume buena parte del trabajo que ha realizado durante los últimos años. Pero más allá del apodo, ¿qué hay detrás del hombre que estaría a punto de convertirse en el nuevo integrante del equipo de Lorenzo?

El camino de José María Bazán antes de llegar a Colombia

La historia de Bazán en Estados Unidos está estrechamente relacionada con la de Óscar Pareja. En 2014, el argentino fue fichado por Pareja para acompañarlo en el FC Dallas y hacer parte del proyecto de desarrollo del club. Desde entonces, ambos compartieron diferentes etapas de sus carreras, incluso como integrantes de cuerpos técnicos de equipos como Xolos de Tijuana y Orlando City.

Su recorrido también estuvo marcado por el trabajo con jóvenes. Bazán estuvo al frente de la academia del FC Dallas durante varios años, desde donde tuvo contacto con futbolistas que posteriormente llegaron al fútbol profesional y a distintas selecciones.

Entre esos nombres aparecen jugadores como Weston McKennie y Bryan Reynolds, dos futbolistas que terminaron dando el salto a la selección de Estados Unidos y al fútbol europeo. Ese trabajo en la formación terminó convirtiéndose en una de las principales cartas de presentación del argentino.

Bazán también integró el cuerpo técnico del Audax Italiano, equipo de la primera liga de Chile.

Su experiencia tampoco se ha limitado a los clubes. Bazán también ha hecho parte de cuerpos técnicos de selecciones juveniles, entre ellas Venezuela, ampliando un recorrido que lo ha llevado a trabajar tanto en la formación como en el fútbol profesional.

Sin embargo, su hoja de vida tiene una particularidad: no está acompañada por una larga lista de títulos. Antes de convertirse en entrenador y asistente técnico, Bazán tuvo una carrera como futbolista, principalmente como defensa central, y pasó por clubes como Godoy Cruz y Dallas Toros. También tuvo un paso por las selecciones juveniles de Argentina, con participación en el Sudamericano Sub-20 de 1991 y en el Mundial de la categoría disputado ese mismo año en Portugal.

José María Bazán en Xolos.

Ahora, varios años después, su carrera podría llevarlo a uno de los desafíos más importantes de su trayectoria. José María Bazán sería el hombre elegido para ocupar el lugar que dejó Amaranto Perea en la Selección Colombia, una posición que llega con una particular dificultad: reemplazar a alguien que no solo era asistente, sino una de las personas más cercanas a Néstor Lorenzo dentro del proyecto.

La llegada de Bazán todavía espera la confirmación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. De concretarse, el argentino tendrá que ganarse un lugar en un cuerpo técnico que ya tiene una identidad construida y, al mismo tiempo, convencer a quienes esperaban que el elegido para acompañar a Lorenzo fuera un nombre colombiano.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..