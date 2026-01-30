- La joven monteriana, esposa de Abelardo de la Espriella, a quien la vida le dio un vuelco total

Ana Lucía Pineda ha estado dedicada a su familia y a sus 4 hijos pero estrenó tarima y micrófono en el Movistar Arena apoyando la campaña de su marido

El estreno público de Ana Lucia Pineda fue en el en el lanzamiento en Bogotá de la campaña del Tigre y el movimiento Defensores de la Patria en le Movistar Arena el pasado mes de noviembre. Allí llegó juvenil y fresca con sus cuatro niños al mejor estilo de las convenciones norteamericanas tomó el micrófono y hablo de su historia de 20 años al lado de Abelardo de la Espriella.

El pasado 4 de noviembre de 2025, Abelardo lanzó su campaña en el Movistar Arena, donde su esposa estuvo a su lado.

De la Espriella era entonces un exitoso abogado penalista que ya empezaba a mirar hacia el horizonte de los negocios. Pronto que estaba casada con un entusiasta apostador que no estaba dispuesto a quedarse anclado en una oficina. Y allí ha estado con él en Bogotá, y Monteria y Miami y la Toscana y ahora en Barranquilla donde se instalaron a vivir para coordinar desde allí la campaña presidencial. Ana Lucia se acomoda fácil y hace la segunda y está donde tenga que estar.

No busca protagonismo, no disputa cámaras. Está ahí, firme y silenciosa, como ha estado durante casi dos décadas apoyando con discreción.

Lea también: El negociazo de Abelardo de la Espriella con un edificio de apartamentos en Bogotá del que salió la plata de la campaña

Tiene 38 años, nació en Montería y creció en un entorno familiar que siempre estuvo conectado con el de Abelardo de la Espriella en una elite local estrecha de familias conocidas en Córdoba. Particularmente Ana Lucía Pineda, quien es muy raizal, es cercana a círculos políticos consevadores: es pariente del senador y el exalcalde de Montería, Marcos Pineda. Él es diez años mayor. Cuando Abelardo dejó Montería para instalarse en Bogotá siendo adolescente, ella era apenas una niña. La vida siguió su curso por caminos paralelos durante años, sin urgencias ni expectativas.

La pareja lleva 18 años juntos y 17 de matrimonio, con cuatro hijos.

El reencuentro ocurrió mucho después, ya en Bogotá, cuando Ana Lucía tenía entre 18 años. Fue un cruce aparentemente casual, en una calle de la capital, cerca del lugar donde trabajaba su padre. Abelardo ya era un reconocido abogado penalista graduado en la Universidad Sergio Arboleda vecina de la Notaria donde permanecía su padre, también Abelardo, y también su mamá, la María Eugenia Otero, la Niña Mayo, quien fue muy activa en la recolección de firmas. Pronto empezó a mezclar el ejercicio profesional con su fortaleza mediática y su decisión de volar alto, cuando formó su bufete De la Espriella Lawyers, porque todo para Abelardo de la Espriella es mega, a lo grande.

La mamá de Ana Lucia, Regina Victoria Aruachan Dahl, tuvo una fugaz aparición pública cuando el Presidente Iván Duque la nombró en un cargo en el consulado de Colombia en Miami cuando la familia De la Espriella Pineda vivía allí, con sus cuatro hijos.

Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, a los que Ana Lucía, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana les dedica un tiempo que comparte con las demandas de Abelardo. Siempre manteniendo un perfil bajo hasta en momentos de riesgo como cuando apareció un paquete bomba en la oficina de De la Espriella Lawyers.

Lea también: Lo más seguro es que Abelardo y Cepeda se peleen la Presidencia, pero Paloma se puede colar

Ana Lucía optó por un perfil bajo, pero el soporte y con sensatez aconseja y detrás de cada decisión arriesgada, de cada nuevo negocio y de cada giro inesperado, incluida la apuesta más ambiciosa de todas: lanzarse a la carrera por la Presidencia de la República, que tomó el año pasado, está ella. No aparece aun en mucho en la campaña que ha sido construida mucho sobre comunicación en redes y sin asumir riesgos públicos, pero estar lista para cuando se requiera a cumplir con su papel como lo hizo en el Movistar Arena de Bogotá.

La diferencia de edad entre ambos, diez años, ha sido tema recurrente de conversación pública. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ha sido una anécdota menor dentro de una relación que se ha sostenido en la confianza y en una división clara de roles. Él, expansivo, confrontacional, siempre al límite. Ella, metódica, reservada, enfocada en la familia. Cuatro hijos que aún son menores de edad y que han obligado a la pareja a pensar cada movimiento con cuidado, especialmente ahora que la política ha reemplazado al litigio como campo de batalla principal.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.