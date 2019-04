“Manipulación, socialismo y corrupción: eso es Mockus”: Oswaldo Ortiz

El autodenominado pastor digital Oswaldo Ortiz, quien en las pasadas elecciones tan sólo logró 22 mil votos en su intención de llegar a ser congresista por el Centro Democrático, continúa sus ataques contra Antanas Mockus. En este video publicado en su cuenta de Twitter Ortiz se despacha contra el excandidato presidencial. Su abogado José Abuchaibe fue quien interpuso la demanda que terminó sacándolo del congreso:

No le debo nada a Mockus y no me interesan sus problemas. A él le acompañan amenazas, manipulación, socialismo, corrupción: eso es Mockus y sus socios políticos. No quiero nada con ellos. Un proverbio dice: el amigo de mi enemigo, NO es mi amigo! Es mi enemigo #CorruptoEsCorrupto pic.twitter.com/DvirE2FoNE

— Oswaldo Ortiz (@OswaldoOrtizTv) April 13, 2019