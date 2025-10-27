'Manguito', el comediante que se disfrazó de izquierdista para llegar al Congreso a robar

Por: Germán Peña Córdoba |

octubre 27, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La política colombiana tiene una faceta triste y a la vez folclórica: en ella confluyen personajes que por suerte o por casualidad llegan a tan altas dignidades, pues la laxitud del sistema electoral los habilita para tal efecto; son elegidos dentro de una democracia que infortunadamente los acepta así. Aterrizan a la política, figuras caricaturescas, cantinflescas y farragosas que, sin ninguna formación académica, hacen parte de la toma de grandes y trascendentales decisiones, que nos afectan a todos por igual.

A veces se elige mal, pero la inadecuada elección es subjetiva, por tanto, es respetable. Es por lo anterior, que me impresiona cuando escucho decir: "yo no me meto en política, porque todos los políticos son iguales y, si yo no trabajo, no como". Como le encanta a la hirsuta ultraderecha escuchar frases como esta. La expresión se oye a diario es pan de cada día entre la gente.

Desde luego, que si esta situación no fuera parte de nuestra tragedia nacional, me causaría risa, pero es inevitable, porque son proclives a convertirse en personajes risibles por su elementalidad y carencia de gracia. Estos chisgarabís, como Polo Polo o el tal Jp, se caracterizan por su ausencia de convicciones y su poquedad intelectual. En este contexto, el chiquilicuatre Jonatán Tamayo Pérez, más conocido como "Manguito" llegó al Congreso en el año 2018.

"Manguito" por aquella época, era un tipo desconocido, relativamente joven, delgado, provinciano, que portaba un sombrerito gacho que asemejaba al bobo del pueblo. Así y todo, salió elegido senador de la República, con el aval de la lista La Decencia una coalición de la Colombia Humana, la Unión Patriótica y la Alianza Social Independiente Asa. Manguito cayó en paracaídas a un mundo desconocido para él, pero llego a ser flamante Senador de la República hasta el 2022. Al día siguiente de elegido, y sin sonrojarse y sin que nadie se opusiera a ello, "Manguito" ya militaba en las toldas de la ultraderecha, gracias a los votos del Progresismo y él, aun siendo pueblo. En un abrir y cerrar de ojos, el crápula "Manguito", ya defendía con ardor a los que históricamente han sido sus opresores.

Esta es la génesis a tener presente, allí es donde nace el apelativo "Manguito" que corresponde a todo aquel, que con astucia infinita se infiltra en el movimiento social, que propugna por un cambio. Casi siempre, y una vez el "Manguito" se instala en la curul a los tres minutos, traiciona. Existe por allí mucho "Manguito" rondando y si el movimiento social se descuida pone el ratón a cuidar el queso.

Esta funesta experiencia es la que hay que tener en cuenta para no repetirla al confeccionar las listas del nuevo Congreso que se avecina ¡No más "Manguitos" en nuestras filas! El comentario es que ya están infiltrados algunos. Todavía se tiene tiempo para depurar las listas del progresismo, con miras al nuevo Congreso, que tendrá la magna responsabilidad de sacar adelante la Constituyente. ¿Vamos a repetir esta experiencia? ¡No más Manguitos!

