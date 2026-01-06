Manejar borracho en Bogotá le puede costar cerca de 4 millones este año y conducir sin papales 1 millón 266 mil pesos

Desde el primero de enero empezaron a regir los nuevos costos de multas comparendos patios y grúas en Bogotá de acuerdo con la UVB que está en $12.110 para este año.

El pasado 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda Nacional, expidió la resolución 3488 a través de la cual se fija la Unidad de Valor Básico (UVB) que sirve como punto de referencia para el incremento de las infracciones de tránsito en el territorio nacional, con base en el índice de precios al consumidor (IPC) teniendo en cuenta el alza del salario mínimo tasado en un 23% para el 2026, quedando en $1.750.905 sin auxilio de transporte y la UVB para este año quedó en $12.110, esta unidad de valor básico, se calcula de acuerdo con base a la inflación anual con corte a octubre de 2025, sin tener en cuenta los alimentos y regulados, que según el DANE la variación anual del IPC fue de 4,83%.

Teniendo en cuenta todas estas variaciones, la Secretaria de Movilidad de Bogotá, estableció los nuevos precios para las infracciones de tránsito en la capital del país en lo que corresponde a multas, comparendos, patios y grúas para los conductores que infringen las normas de tránsito y por lo cual deben pagar más a la hora de violar las normas de tráfico en Bogotá.

Así las cosas, desde el pasado primero de enero de 2026, la Secretaria de Movilidad de Bogotá Claudia Díaz anunció que empezaban a regir en la ciudad las nuevas tarifas para los infractores, quienes deben estar muy atentos en el cumplimiento de las normas para evitar ser sancionados con multas muy caras por los sobrecostos.

La multa más costosa apara los conductores en Bogotá, es la infracción tipo F que se aplica a quienes les gusta conducir bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas la cual quedo tasada en cerca de $4.000.000 millones. ($3.978.700.), pero si se trata de un conductor de servicio público, transporte escolar o instructor de conducción, la multa se duplicará al igual que, el periodo de suspensión de la licencia.

Le sigue en valor, la multa que se impone a los conductores que manejan un carro sin la respectiva documentación requerida por la Ley y normas de tránsito vigentes en Colombia, como la de no portar los seguros y licencias exigidas por la normatividad y es la infracción tipo D02 con una multa de $1.266.101 además de la inmovilización del vehículo.

Esta sanción es igual a la que se impone a las personas que toman un carro y sin la debida autorización del ente regulador en este caso la Secretaria de Movilidad, prestan servicios sin la debida licencia de transito que avale la prestación de dicho servicio, por lo cual se impone una multa también de $1.266.101, infracción tipo D12, el carro es inmovilizado por un termino de 5 días, si reincide por segunda vez, será por 20 días y por tercera vez la inmovilización será de 40 días.

Tarifas de Comparendos para 2026 en Bogotá

Para los conductores que parquean en zonas prohíbas, se impondrá una sanción de tipo C02 que corresponde a una multa de $633.232, pero si el afectado acude a un curso pedagógico, se reducirá el valor de la multa hasta $316.600. este coste debe ser cancelado por el conductor en los primeros 5 días, pasada esa fecha, deberá pagar la suma de $474.900.

Este mismo monto, aplica para las infracciones de tipo C29 que corresponden a los excesos de velocidad y la C14 circular por las vías de la ciudad en pico y placa, al igual que la multa por la infracción de tipo C35 correspondiente a la revisión técnico – mecánica

Costos de patios y Grúas para 2026

Para este año que esta comenzando, los costos de patios y grúas también de incrementan tras la inmovilización de un vehículo, eso si todo dependerá de la clase de automotor que sea llevado a los patios y el tiempo de permanencia en este en custodia en estas instalaciones. Para lo cual la Secretaria de Movilidad de Bogotá dividió dichos cobros en 5 partes de la siguiente manera: el primer día, segundo día, tercer día y estableció un tiempo que va desde el 4 día hasta el día 30 y otro será pasado este rango de estadía en los patios de tránsito.

La tarifa para carros pesados el primer día pagarán $465.200, el segundo día esa cifra pasará a $486.800 y el tercer día la tarifa aumenta hasta los $558.000. en el caso de los vehículos livianos y medianos, sus propietarios deberán pagar $167.600 si se retira el mismo día, pero si lo sacan el segundo día pagará una tarifa de $175.100 y el tercer día $200.800.

Para las motocicletas y carros similares las tarifas de patios quedaron de la siguiente manera: entre el primero y el tercer día de permanencia en dichas instalaciones deberán pagar $54.300 hasta los $118.500. mientras que las bicicletas, los costos estarán entre los $8.800 y $10.600 y para las patinetas con o sin motor las tarifas están entre los $7.600 y los $16.400.

Los costos de grúas que deberán pagar los bogotanos por las inmovilizaciones de vehículos hasta los patios de la Secretaria de Movilidad, quedaron de la siguiente manera. Carros pesados deberán cancelar un valor de $601.200, carros medianos $408.600, carros livianos $268.500, motos y vehículos similares $245,200 y patinetas con o sin motor pagarán un valor de $70.100 por costos de grúa hacia los patios.

