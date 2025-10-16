Donde está ubicada la cámara de fotomultas que más sanciones impone a los conductores en Bogotá

Durante el 2024 impuso cerca 53 mil comparendos a conductores que violaron las normas de tráfico y en lo corrido de 2025 ha aplicado más de 14.500 comparendos

En el año 2002, La Alcaldía de Bogotá empezó a colocar cámaras de fotomultas en los principales corredores viales de la ciudad. las primeras cámaras de fotomultas, se instalaron cuando comenzó a aplicarse la Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, el cual establece las normas para la circulación de vehículos y perdonas en el país, con el fin de garantizar la seguridad de los actores viales en las vías de la ciudad.

Pero en 2020, durante la Administración de la exalcaldesa Claudia López, se aprobó la instalación de cámaras de fotomultas en las principales vías de la ciudad a través de la Secretaría de Movilidad, con el fin de reducir las muertes por accidentes de tránsito causadas por los excesos de velocidad. Teniendo en cuenta que, entre el 2020 y 2021, se incrementaron las muertes por accidentes de tráfico en un 25%.

Durante el 2021, hubo una tasa de 5.9 muertes por cada 100 mil habitantes en Bogotá, mientras que en 2022 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito cerró con 6,8 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir que en Bogotá se registraron 536 fallecidos asociados a los accidentes de transito y los actores más vulnerables fueron los peatones que aportaron a las estadísticas 197 muertos que, corresponde al 36,8% seguidos de los motociclistas con 196 fallecidos con 36,6% y los ciclistas con 81 personas muertas.

El objetivo fundamental de las cámaras que colocó la Secretaría de Movilidad durante la Alcaldía de la exalcaldesa Claudia López en Bogotá, fue para contralar los excesos de velocidad y sancionar infracciones de tráfico como: no detenerse ante una luz amarilla o roja del semáforo, circulación de carros durante el horario de pico y placa, no tener el SOAT vigente, no portar la revisión técnico mecánica al día y no respetar el paso de los peatones.

Actualmente en Bogotá existen, más de 157 cámaras de fotomultas en funcionamiento, aunque dicha cifra puede cambiar debido a los vencimientos de autorizaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las renovaciones de permisos. Estos dispositivos se encuentran ubicados en sitios estratégicos de la ciudad en vías principales como la Avenida Ciudad de Cali, Autopista Norte, La Carrera Séptima, La Avenida Carrera 68, La Avenida Boyacá, La Calle 13, La Calle 26 y La Avenida Villavicencio.

Así las cosas, la cámara de fotomultas que más sanciona a los conductores de Bogotá por cometer infracciones de tránsito y violar las normas. Está ubicada en la calle 102A con autopista norte, esta cámara el año pasado impuso cerca de 53 mil comparendos, cuyos costos oscilan entre los $604.100 y $1.300.000 dependiendo de la infracción cometida por el conductor.

En lo corrido de 2025, este dispositivo que se encuentra instalado en la calle 102A con autopista norte ha impuesto más de 14.500 multas a conductores que violaron las normas de tránsito principalmente el exceso de velocidad. Según la Secretaría de Movilidad, los dineros recaudados producto de las fotomultas, es invertido principalmente en seguridad vial y en el transporte público.

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz, la Alcaldía de Bogotá tiene planeado la instalación de nuevas cámaras de fotodetección en algunos corredores viales de la ciudad como la Avenida Guayacanes, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Villavicencio, la calle 26, la calle 13, la Avenida 68, la calle 72 y la Avenida Boyacá. La Administración Distrital tomó esta decisión por causa de la alta congestión y siniestralidad en estas vías de Bogotá. La inversión que hará la Alcaldía de Galán para la instalación de las nueva 60 cámaras de fotomultas, será de $20.000 millones.

