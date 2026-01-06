El galán de telenovelas chavista que tuvo un romance con Delcy Rodríguez, la nueva presidente de Venezuela

Un ídolo del culebrón venezolano, una dirigente en ascenso y un amor breve que hoy vuelve a escena con Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

Durante décadas, las tardes de televisión en América Latina estuvieron dominadas por historias de amores imposibles, traiciones familiares y pasiones que parecían no tener fin. Aquellos relatos, conocidos como culebrones venezolanos, convirtieron a sus protagonistas en celebridades continentales. Uno de esos rostros inolvidables fue Fernando Carrillo, galán de telenovelas que hoy vuelve a ser noticia no por un estreno televisivo, sino por su vínculo personal con la mujer que acaba de asumir la presidencia de Venezuela: Delcy Rodríguez.

Carrillo fue uno de los actores más populares de la televisión venezolana en los años ochenta y noventa. Su fama se consolidó con Abigaíl, una producción que marcó época y que lo catapultó a portadas de revistas y programas de espectáculos. El personaje romántico y atormentado que interpretó lo convirtió en ídolo de una generación, dentro y fuera de su país.

Del set de grabación a los pasillos del poder

Lejos de limitarse a la actuación, Fernando Carrillo desarrolló una carrera diversa: fue modelo, incursionó en la música y mantuvo una intensa vida pública. Paralelamente, su nombre comenzó a aparecer ligado a la política. Con el paso de los años se declaró abiertamente defensor del chavismo y del proyecto encabezado, inicialmente por el ya fallecido Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, postura que ha sostenido sin ambigüedades en entrevistas y redes sociales.

En ese cruce entre espectáculo y política aparece Delcy Rodríguez. Abogada de formación y figura clave del oficialismo, Rodríguez inició su ascenso en el aparato estatal venezolano a comienzos de los años 2000. Antes de ocupar cargos de alto perfil, mantuvo una vida personal alejada del foco mediático. Fue en ese contexto cuando conoció a Carrillo.

Según reseñó la prensa venezolana, Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez mantuvieron una relación sentimental entre 2006 y 2007. El romance fue breve y discreto, en un momento en el que ella aún no era una figura pública reconocida y él seguía siendo perseguido por cámaras y fotógrafos. No hubo apariciones conjuntas ni declaraciones oficiales durante aquel periodo.

El propio actor se refirió a ese vínculo, recordando las reacciones que generó en su entorno. La relación, aunque corta, dejó huella en ambos, según relataría Carrillo en entrevistas posteriores, donde también mencionó las críticas y comentarios que recibió por parte de personas cercanas.

"Si todos los amores de mi vida tienen un capítulo, Delcy tiene un tomo completo. Fue una relación muy difícil porque tanto del lado de ella le dirían "Qué hacés tu con ese tipo que es muy interesado", y del lado mío me decían "Qué hacés tu con esa tipa fea después de estar con Catherine Fulop". Delcy es bella, yo la veo bella, brillante, noble, buena amiga, protectora", dijo el galán en una entrevista reciente.

"Fue el amor de mi vida": Fernando Carrillo sobre Delcy Rodríguez

La vida sentimental del galán de Abigaíl siempre estuvo bajo escrutinio. Antes de su romance con Rodríguez, Carrillo estuvo casado con la actriz Catherine Fulop, su coprotagonista en la telenovela que los lanzó a la fama. Más tarde contrajo matrimonio con María Gabriela Rodríguez, con quien tuvo dos hijos, Ángel Gabriel y Milo. Su historia con Delcy nunca llegó a convertirse en un culebrón televisivo, pero hoy adquiere una dimensión distinta.

Con la reciente asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, aquel episodio del pasado vuelve a despertar interés. Carrillo, fiel a su estilo directo, ha defendido públicamente a la dirigente y ha rechazado versiones que la señalan dentro de las disputas internas del poder. El actor asegura conocerla de cerca y reivindica su lealtad política, apelando a la relación que compartieron años atrás.

"Ya la historia delatará a los traidores. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa martiz de opinión que tratan de imponer los medios sobre Delcy. Totalmente falso. La conozco muy bien a la hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí nunca en la vida. ¡Jamás!", añadió el actor.

Mientras Venezuela atraviesa uno de los momentos más observados de su historia reciente, el pasado sentimental de su nueva mandataria se cruza con la memoria colectiva de los culebrones que marcaron época. Una historia donde la ficción televisiva y la realidad política vuelven a encontrarse.

