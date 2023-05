.Publicidad.

El creador de contenido Luis Villa, más conocido como WestCol, se ha posicionado como una de los influencers más polémicos de Colombia. Desde el año pasado viene soltando algunas declaraciones y trinos, que según él son broma, que han sido como ataques directos para diferentes personas y comunidades.

En el 2022, el paisa se hizo tendencia durante la temporada del mundial de Catar por asegurar que en el país arabe no existían las mujeres bandidas porque el castigo eran latigazos. A esto, afirmó que las mujeres de Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cali no podrían vivir en esa zona. “Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, dijo en aquel entonces.

¿Cuál fue la disculpa ante las palabras con las que no solo atacó directamente a la población femenina, sino que también minimizó la lucha contra la opresión que se vive hace varios años en el medio oriente? Aseguró que fue sacado de contexto y que todo se trataba de una broma.

Meses después volvió a ser tendencia pero no por machismo, sino por homofóbico. En medio de una transmisión en su canal de Twitch, WestCol aseguró que no era para nada homofobico, pero no contento con decir esto, se despachó de una forma grotesca. Como si se tratará de algún capo o algo por el estilo, el paisa amenzó con fulminar a balazos a cualquier homosexual que se le acercara.

En esa oportunidad, el creador de contenido aseguró que no había medido sus palabras. Sin embargo, esas disculpas fueron tomadas como falsas por muchos, pues las dió después de que una reconocida marca le quitará el patrocinio.

Ahora, se le suma a su larga lista de fobias, burlas contra las personas con sobrepeso. En Twitter publicó un polémico trino en el que aseguró que en su carro no tenía lugar para persona ‘gordas’. “Yo no subo gordas a mi carro, pa eso están las grúas” fueron las palabras de WestCol que desataron cientos de señalamientos hacia el paisa.

Nuevamente, su excusa no tuvo fundamento. El streamer lo único que hizo fue justificarse “A mi me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un tweet de un meme en tiktok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mierda no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un tweet no los descoloque”.

Parece que Luis Villa no quiere mejorar su imagen, pues cada vez que tiene oportunidad vuelve a protagonizar polémicas con sus declaraciones poco pensadas.

