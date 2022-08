Luis Diaz se enfurece y rompe todo en Inglaterra

Luis Diaz venía siendo criticado por su falta de gol. La afición de los Reds ya se preguntaba si no venía siendo inflado por la prensa teniendo en cuenta que hacía mucho rato no la embocaba ya que en toda la pretemporada no hizo un solo gol.

Pero contra el Crystal Palace en su estadio se hizo grande a pesar de que el uruguayo Darwin Nuñez había sido expulsado. Sin embargo Díaz se las rebuscó y marcó este golazo cuando iba perdiendo contra el equipo londinense.

Este fue el golazo

Lucho died his hair back to black at halftime and look at what it did for him pic.twitter.com/dheHVeAKEA

