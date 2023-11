Luego de las elecciones, ¿hubo cambios de fondo?, o siguen “los mismos con las mismas”

Por: Fernando |

noviembre 03, 2023

Hay unos hechos y datos que son bien presentados por los medios de comunicación, basados en los resultados proporcionados por la Registraduría Nacional de la Nación y estos son: Del informe de la República del 30 de octubre, se concluye que en cuanto a las gobernaciones lideraron las coaliciones pues quedaron electas 17.

En cuanto a los partidos, el que más repitió en la contienda departamental fue el Liberal, seguido de La U y el Centro Democrático.

En las alcaldías también lideraron las coaliciones en 11 ciudades capitales.

Según Cambio Colombia del 30 de octubre los clanes políticos fueron los grandes triunfadores de las elecciones y agregan que: “Las maquinarias se impusieron en la jornada de elección de este domingo. Ganaron en todos los departamentos de la costa Caribe, en el Valle del Cauca y en el centro del país”.

Bueno en conclusión de nuevo no ha habido inicio de cambios de fondo, pues siguen ganando los partidos de las élites continuistas: Liberal, La U y El Centro democrático y lo que es peor, siguen ganando, en varias regiones de Colombia, los clanes familiares y políticos, que aunque hacen algunas cosas en beneficio de la mayoría, lo hacen más en beneficio propio y de sus allegados y aliados.

Estos son hechos y datos importantes, pero la tarea es analizar por qué se presentaron en las elecciones regionales y locales del 29 de octubre de 2023. Como siempre hay que poner un contexto, de la situación de la democracia en nuestro país. En mi artículo del 4 de octubre de 2023 “Elecciones regionales y locales en Colombia ¿Otra oportunidad perdida de inicio de cambios?” decía que la democracia Colombiana, según los estándares internacionales, es una democracia deficiente y las razones para esta mala calificación se deben a varios factores que los analicé en el artículo en mención: Ignorancia (falta de conocimientos), pobreza, atraso, corrupción, violencia, costo de las campañas, entre otros.

La gente por su ignorancia sigue votando por los mismos, que le prometen la solución de sus problemas y por supuesto nunca cumplen. Los corruptos con sus maquinarias siguen en la compra de los votos y la gente por su pobreza y necesidad los vende.

Lo curioso es que algunos medios de comunicación y periodistas denuncian estos delitos, pero los entes de control, al parecer o se quedan cortos en las investigaciones ó no hacen lo suficiente. Recordemos que estas maquinarias de los clanes políticos regionales, le sirven a los políticos tradicionales, para sus elecciones al congreso y a la presidencia. Se creía que la presión de los grupos violentos iba incidir en los resultados de las elecciones en algunas regiones, pero lo cierto es que esto no se cumplió.

Lo que si se ha visto es la violencia en algunos municipios, con la quema de las sedes de la registraduría, enfrentamientos violentos y todo esto al parecer promovido por los caciques regionales ó sus seguidores, que no se resignan a perder las elecciones; esto es el puro atraso de una sociedad y de una democracia formal, no de fondo.

Algo importante según El Colombiano del 30 de octubre de 2023, es que la abstención se mantiene alta pues fue del 40,78% (15.866.253 ciudadanos), mientras en el año 2019 la abstención fue del 39,44% (14.452.796 ciudadanos), es decir que una buena cantidad de Colombianos, que pueden votar, no lo hacen por alguna razón; desconfían de esta democracia, no ven por quién votar, están resignados a que las cosas no cambien, etc.

En conclusión, como dice la frase: “Siguen los mismos con las mismas” y bueno, un sector de la población Colombiana, que se ha sentido cómoda con la situación desde hace décadas, que no tiene problemas económicos, que viven bien, salvo por la inseguridad, que nos afecta a todos, no quiere que esto cambie y están en su derecho de tratar de mantener esta situación, pero la gente que está mal, que sufre la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades, siga votando por los mismos que nos han llevado a esta situación, es por demás sorprendente.

Esto claro es para análisis más de fondo, pero podría explicarse por las circunstancias, que ya hemos explicado: la ignorancia, el atraso y la pobreza.

Ahora que tenemos el panorama completo de las elecciones en Colombia: Congreso (senado y cámara), presidencia y elecciones regionales (Gobernaciones, alcaldes, asambleas, concejales y ediles), podemos sacar algunas conclusiones.

Un partido en Colombia, sea de la izquierda moderada, del centro ó centro derecha, no de la derecha radical ni de las élites que nos han gobernado por más de 100 años, que quiera acceder al poder formal e iniciar la transformación de la sociedad Colombiana excluyente desde la independencia, no basta que gane la presidencia, como lo estamos viendo con Petro y su pacto histórico, que está teniendo muchos problemas para que sus reformas e iniciativas se las aprueben, sino que tiene que ganar la presidencia, tener mayorías en el congreso, en las gobernaciones, alcaldías y asamblea y concejos, solo de esta manera podrá sacar adelante las reformas que beneficien a las mayorías.

Por supuesto, que esto es muy difícil y titánico, pero si no se logra, nunca se van a poder iniciar los cambios de fondo en Colombia y extensivamente en América Latina.