Con pequeñas celdas y solo 30 minutos de sol, así serán los buques cárcel de De la Espriella para aislar a los capos

Digno Palomino, ‘Negro Ober’ y otros cabecillas señalados de manejar redes criminales desde prisión aparecen entre los primeros perfiles que serían trasladados

Un grupo de presos podría dejar las cárceles terrestres para cumplir su reclusión en medio del mar. Esa es la idea que el gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a estructurar mediante la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), un modelo que busca utilizar buques oficiales como centros transitorios de reclusión para internos considerados de alta peligrosidad.

El proyecto contempla 40 hombres, escogidos por su presunta capacidad para mantener el control de organizaciones criminales desde las cárceles. La intención es alejarlos de sus redes de apoyo y cortar los canales que les permiten impartir órdenes relacionadas con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

La propuesta fue incluida entre las medidas adoptadas durante el Consejo de Seguridad realizado el 23 de agosto en Barranquilla. Allí, el Gobierno también anunció el refuerzo de la seguridad con parte de 2.000 nuevos policías, 50 integrantes de Fuerzas Especiales del Ejército y otros 60 uniformados destinados al control de corredores estratégicos.

#Noticias Por orden del presidente @ABDELAESPRIELLA, mas de 20 peligrosos delincuentes que se econtraban detenidos en centros carcelarios de #barraqnuilla fueron trasladados a otras penitenciarias . El gobierno evalua su traslado en tres meses a buques cárceles en alta mar . pic.twitter.com/yKxTG3XMHN — RMC noticias (@RMCnoticiastv) August 26, 2026

Sin celular ni sol

Los camarotes de las embarcaciones serían adecuados como celdas de aproximadamente cuatro por cuatro metros, equipadas con una litera. Los internos no tendrían televisión, radio ni dispositivos de comunicación.

La rutina comenzaría a las 5:00 de la mañana con el primer conteo. Las visitas serían mensuales y estarían sometidas a requisas exhaustivas. Además, cada recluso tendría permitido conservar únicamente un libro y cerca de 16 elementos de aseo personal.

El estricto régimen también contempla que los internos participen en la limpieza del buque y reciban la misma alimentación que la tripulación. El tiempo diario de exposición al sol sería de aproximadamente 30 minutos, bajo vigilancia y con los internos esposados. Dependiendo del nivel de peligrosidad, podrían utilizar chalecos antibalas.

La vigilancia estaría articulada entre el Inpec y la Armada de Colombia, mientras que la Policía asumiría el manejo de los sistemas inhibidores destinados a bloquear las comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los operadores de telefonía.

La idea ya está dando opiniones: buques cárcel, una propuesta que conecta con la promesa central de seguridad del nuevo Gobierno y aparece en el escenario como alternativa para sacar a los capos de las cárceles y así evitar que desde prisión sigan delinquiendo. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/BDbpaQEG3L — Juana Londoño (@juanacarolinaco) August 26, 2026

Cartagena y Buenaventura, destinos elegidos para los buques cárcel

Los documentos plantean ubicar las embarcaciones en dos zonas marítimas: el Caribe, en inmediaciones de Cartagena, y el Pacífico, cerca de Buenaventura. El objetivo es mantener a los internos alejados de las redes terrestres y reducir al mínimo la posibilidad de comunicación con sus estructuras criminales.

Entre los nombres que aparecen en los borradores figuran Digno Palomino y alias ‘Negro Ober’, además de ‘Marihuano’, ‘Carnal’, ‘Robincito’, ‘Juanito’, ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’. Sin embargo, la lista todavía debe ser evaluada y no existe una relación definitiva de los presos que serían trasladados.

El proyecto parte de un problema que las autoridades han identificado en las cárceles. De acuerdo con los datos citados en la formulación del plan, el 12 % de más de 3.000 denuncias por extorsión corresponde a llamadas originadas desde centros penitenciarios. Por eso, el bloqueo de las comunicaciones es uno de los componentes centrales de la estrategia.

El 'Negro Ober' enfurecido por un hallanamiento a su celda, increpa a las autoridades con palabras soeces. pic.twitter.com/8UwMIVklQB — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) July 20, 2023

Alias Macaco y Don Diego ya estuvieron en buques

La propuesta no parte de cero. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, los narcotraficantes Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Diego Fernando Montoya, alias ‘Don Diego’, fueron trasladados temporalmente a embarcaciones de la Armada.

Macaco fue llevado desde la cárcel de Itagüí a una fragata en el Caribe, mientras que Don Diego terminó recluido en un buque en el Pacífico. El objetivo, entonces, también era impedir que ambos mantuvieran comunicación y control sobre sus organizaciones criminales.

Ahora, casi dos décadas después, el Gobierno busca recuperar ese modelo bajo Remas. La implementación, sin embargo, todavía requiere adecuar las embarcaciones con cámaras, literas, sistemas de seguridad e infraestructura para garantizar la reclusión.

Por ahora, ningún interno ha sido enviado a un buque cárcel. Las autoridades avanzan en la estructuración del sistema, mientras los posibles traslados deberán definirse de acuerdo con los perfiles de los presos y las condiciones de seguridad requeridas.

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