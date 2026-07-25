Los turistas se quedan sin hospedaje en Cuba: la cadena Meliá cierra 34 hoteles

Ahogado por el bloqueo Norteamericano el presidente de la cadena española Gabriel Escarrer toma una drástica decisión con la que pone fin a 36 años de operaciones

El grupo español Meliá Hotel International cesó este viernes 24 de julio todas sus operaciones en Cuba, retirando la gestión de sus 34 hoteles (que sumaban cerca de 14.000 habitaciones) tras 36 años de presencia ininterrumpida en la isla. La decisión que pone fin a una era de dominio de la cadena hotelera española en el país caribeño se produce en un complejo contexto de endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y la consecuente crisis de la economía local.

El proceso de retirada de la compañía, propiedad de la familia Escarrer, se había iniciado en mayo pasado, cuando redujo a la mitad su capacidad operativa, a pesar de que su presidente ejecutivo, Gabriel Escarrer afirmara a comienzos del año que Meliá “no va a salir de Cuba” y que mantenía la confianza en el potencial futuro del destino. El 3 de junio pasado, la compañía siguió con su desvinculación de quince establecimientos con la inmediata retirada de la gestión y uso de la marca. Los hoteles operaban bajo alianzas con el conglomerado estatal Gaviota, la principal entidad turística del país controlada por el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el conglomerado militar más grande de Cuba, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que se estima maneja entre el 40 % y 70 % de la economía del país.

El impacto de las sanciones internacionales y el desplome del turismo

La salida se debe principalmente al recrudecimiento de la política de "máxima presión" ejercida por la administración de Donald Trump, la cual ha ampliado progresivamente las restricciones financieras y comerciales. Dichas medidas incluyeron nuevas sanciones que amenazan con penalizar bancos y empresas extranjeras que mantengan vínculos con entidades estatales cubanas, así como la inclusión del Ministerio de Turismo de Cuba y firmas importadoras de combustible en listas restrictivas del Departamento de Estado.

El impacto sobre la industria ha sido devastador: de los 4,7 millones de visitantes internacionales registrados en 2017, la cifra se redujo a 1,8 millones en 2025. Durante 2026, la caída continúa. El sector ha experimentado una reducción adicional superior al 55% durante el primer cuatrimestre.

Meliá no es la única gran cadena en abandonar el territorio cubano. Otras firmas españolas de relevancia como Iberostar y Barceló, junto con la canadiense Blue Diamond, también han cesado sus operaciones.

A las sanciones de Washington se suma una profunda crisis humanitaria y energética agravada por las restricciones en el suministro de petróleo, lo que genera interrupciones diarias en el servicio eléctrico y desabastecimiento generalizado de insumos básicos y carburantes.

La escasez ha paralizado la industria local, inutilizado los generadores eléctricos y afectado gravemente el transporte, provocando la suspensión masiva de vuelos directos y por lo tanto la llegada de turistas internacionales por parte de aerolíneas como Iberia, Air France, Air Canada, WestJet, Air Transat y Turkish Airlines debido a la falta de combustible de aviación.

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Pese a que la compañía (que operaba en la isla a través de su filial portuguesa Ihla Bela Gestão e Turismo) se encuentra evaluando el impacto contable de este movimiento y el eventual deterioro de sus activos vinculados, la situación operativa en Cuba ya venía penalizando sus balances. En 2026, la contribución de los hoteles en las cuentas del grupo era prácticamente nula, por lo que la directiva no prevé que la salida definitiva genere un impacto negativo de consideración en la caja general de la empresa.

El gobierno de Cuba lucha por mantener abiertos sus hoteles

Ante la crisis, el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) ha actualizado la lista de hoteles que permanecen abiertos en La Habana y Varadero, los dos principales polos turísticos del país. A pesar de que el sector enfrenta apagones, escasez de suministros y limitaciones financieros, el turismo sigue siendo una de las principales fuentes de divisas de la economía cubana, por lo que el Gobierno aprobó recientemente medidas económicas que buscan ampliar la participación del capital privado y extranjero como la autorización para que cubanos residentes en el exterior administren hoteles. Esta por verse si estas reformas logran revertir el deterioro que vive el sector y las dificultades estructurales que limitan su recuperación.

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