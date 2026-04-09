- Al menos 10 multinacionales se le acomodaron al régimen y siguen haciendo fortuna en Cuba pese al bloqueo y la crisis

A través de empresas mixtas, Meliá, Pernaud Ricard, Unilever, Nestlé y otras están en la isla desde tiempos de Fidel y Raul Castro y siguen sobreviviendo a todo

En un recorrido de turista por las calles de La Habana es posible tomar un ron Havana Club o una cerveza Bucanero, comprar una caja de puros Montecristo o Cohíba, y degustar un café de Cuba en una terraza de los hoteles Meliá. Estos productos, tan conocidos como el son cubano, son fabricados o comercializados por empresas mixtas, por lo general estatales en unión de multinacionales que aún permanecen en la isla: Pernaud Ricard, Imperial Tobacco Group PLC, Nestlé o la española Meliá, entre otras.

Empresas mixtas hay más de un centenar. Según el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga (sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro y, según los rumores, llamado a ser la Delcy Rodríguez de Cuba), en noviembre de 2024 había 112 y hoy se estiman alrededor de 203.

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Estas multinacionales empezaron a llegar desde la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética y el inicio del llamado “Período Especial”. En aquel momento, Cuba aprobó leyes para atraer inversión extranjera, como la Ley de Inversión Extranjera de 1995. Hace unos días, el presidente Miguel Díaz-Canel dio luz verde a la asociación público-privada.

Quienes mandaban la parada eran las multinacionales españolas y canadienses, aunque en los últimos años entraron Venezuela y China. La canadiense Sherritt International Corporation es una de las grandes inversionistas y participa en empresas mixtas de minería, telecomunicaciones, petróleo y energía.

A su cargo tiene el proyecto conocido como Moa Nickel, una de las mayores inversiones extranjeras en Cuba. Los minerales se procesan parcialmente en la isla y luego se refinan en Alberta (Canadá), para su venta internacional desde la comercializadora en Barbados.

Cuba ocupa el primer y segundo lugar mundial en níquel y cobalto, y la empresa de Alberta es reconocida como una de las tres únicas refinerías de níquel en Norteamérica. La empresa mixta Moa de Sherritt tiene una vida útil estimada de aproximadamente 25 años y recientemente completó una expansión que incrementará su producción anual de precipitado de sulfato mixto en un 20 % de níquel y cobalto contenidos.

Sherritt, también conocida como “la Corporación”, está presidida interinamente por Peter Hancock, y en Cuba también participa en Energas, siendo el mayor productor independiente de energía de la isla, con una capacidad instalada de 506 MW, que representa aproximadamente el 10 % de la capacidad nacional de generación eléctrica cubana.

Las españolas Sol Meliá y Barceló

El turismo ha sido el más dinámico desde su reestructuración en los noventa con las empresas extranjeras. Las españolas Sol-Meliá y el grupo Barceló son muy reconocidas internacionalmente. Meliá fue pionera de la inversión extranjera en Cuba en los años 90, pero hoy opera sobre todo mediante contratos de gestión y administra hoteles que son del Estado. Otro tanto hace el grupo Barceló.

Cubanacán y Gaviota, con capitales cubanos, privados y estatales son dueños de hoteles y servicios turísticos y funcionan como socios en empresas mixtas donde ambos ponen capital o son el arrendador que contrata a las multinacionales para la gestión. Hoy, el 48 % de las 42.000 habitaciones disponibles en la isla son administradas por empresas extranjeras como las españolas. Empresarios privados cubanos abastecen el 68 % de los insumos de las instalaciones turísticas, donde hay gran expectativa hacia la apertura al turismo estadounidense.

Como el turismo, el del petróleo fue otro rubro cuya administración y financiación cambió antes de la llegada del nuevo siglo. Pero hoy los actores han cambiado. En1999 se abrieron 112.000 k2 de su zona de exclusión en el Golfo de México para empresas extranjeras. Allí participaron Repsol-YPF, Petrobras, Ocean Rig y Sherritt Gordon (Canadá, primera en petróleo y gas). Repsol exploró sin obtener resultados comerciales. Petrobras se retiró. Empresas off shore como la noruega Ocean Rig abandonaron tras resultados negativos.

Hoy el sector petrolero cubano funciona con el control total del Estado a través de Cupet, con muy pocos socios extranjeros activos, entre loscuales los más relevantes son la rusaZarubezhneft, Pdvsa de Venezuela, la canadiense Sherritt y China.

Sherritt participa en varios campos en la costa norte, usa perforación desde tierra hacia el mar, una técnica clave en Cuba, y es el principal productor extranjero real en la isla, pues llegó a producir una tercera parte del total del país, aunque hoy solo tiene entre 8.000-10.000 barriles por día. La electricidad que produce con Energas utiliza el gas de los pozos de la zona norte de La Habana.

En ese mismo sector está Zarubezhneft operando campos como Boca de Jaruco y hoy es el socio más activo junto a Cuoet. Pdvsa y la china Sinopec tienen algunos bloques asignados para explorar un petróleo pesado de poca calidad; de esos bloques muchos siguen sobre el papel o congelados. El cambio se ha dado hacia los aliados políticos: Rusia, China, Venezuela.

Puros y ron

Tabaco y ron son emblemáticos de Cuba. Su calidad es de primer nivel mundial. Habanos SA, la productora, fue fundada en 1994. Es una empresa mixta en partes iguales, entre la estatal Cubatabaco y Altadis, española propiedad del grupo inglés Imperial Tobacco Group. Esta multinacional tiene el 80 % del mercado mundial de puros, está en 5 continentes y 150 países. Entre las marcas de Habanos más vendidas destacan Cohiba, Montecristo, Partagás, H. Upmann, Romeo y Julieta, entre otras.

Un año antes del tabaco, el ron empezó el camino de las empresas mixtas. En 1993 se formó la Corporación Cuba Ron S.A. para la producción, comercialización y exportación del tradicional Havana Club, formada por empresarios cubanos y la francesa Pernod Ricard, la misma del whisky Chivas Regal y el vodka Absolut. Hoy, Havana Club llega a 100 países y la empresa está entre las 20 de mayor venta en el mundo en rones.

Nestlé le apuesta al café cubano

La cerveza más popular en la isla es Bucanero y pertenece a Coralsa, Corporación Alimentaria S.A., asociada a la canadiense Cerbuco. La misma empresa privada cubana está asociada con la multinacional suiza Nestlé. La empresa mixta Nescor, conformada por Nestlé y Coralsa —perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria— está radicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde fabrica los cafés 100 por ciento cubanos, Don Robusto y Raíces. Tiene una capacidad para procesar 8.600 toneladas de café y 6.000 de galletas laminadas.

Por su parte, Unilever Suchel S.A. es una alianza estratégica entre la multinacional Unilever y la empresa estatal cubana Suchel, dedicada a productos de higiene y cuidado personal.

Además de esas empresas mixtas, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde Cuba busca atraer inversión extranjera, operan actualmente unas 56 empresas con capital extranjero, haciendo de este el enclave económico más importante del país. Por ejemplo, la mexicana Richmeat de Cuba S.A. produce alimentos; la española Hotelsa suministra productos para el sector turístico; PSA International gestiona la terminal de contenedores, al lado de empresas industriales como Devox Caribe S.A.

Las multinacionales que se quedaron la tendrán ahora más fácil. A eso parece estar apostando el gobierno de Díaz-Canel con medidas que responden a la presión de alto calibre ejercida por Donald Trump y Estados Unidos.

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